Nasa : un phénomène lunaire va entraîner des inondations records sur Terre, selon une étude

Un phénomène lunaire dévastateur. Dans les années 2030, «une oscillation de l’orbite lunaire», va entraîner des inondations records sur Terre, à en croire une étude de la Nasa, menée avec l’Université d’Hawaï (Etats-Unis).

D’après les scientifiques, qui ont publiés leurs travaux en juin dans la revue Nature Climate Change avant de trouver récemment un écho international, ce phénomène n’est pas nouveau est tout à fait naturel. Documenté pour la première fois en 1728, il se produit tous les 18.6 ans.

le changement climatique également impliqué

Mais, combiné à l’élévation du niveau de la mer, provoquée par le changement climatique, causé quant à lui par les activités humaines telles que l'​utilisation de combustibles fossiles, cet événement «va entraîner des inondations sur les côtes et à travers le monde entier».

«Les plaines proches du niveau de la mer sont de plus en plus menacées à cause de l’augmentation des inondations, et cela ne fera qu’empirer», a souligné le chercheur Bill Nelson dans un communiqué.

La Nasa explique que durant la moitié de ce cycle de 18,6 ans «la lune inhibe les marées sur Terre, entrainant des marées hautes plus faibles et des marées basses plus fortes.» Et dans l’autre moitié du cycle, «les marées sont amplifiées, avec des marées hautes plus fortes et des marées basses plus faibles».

Quand la Lune entrera dans son prochain cycle, en 2030 donc, «l’élévation du niveau de la mer aura été à l’œuvre pendant une décennie supplémentaire», note l’agence spatiale américaine.

Et c'est cet «effet cumulé au fil du temps qui aura un impact» dévastateur sur l’environnement, a affirmé Phil Thompson, professeur adjoint à l'Université d'Hawaï et auteur principal de cette étude.