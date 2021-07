Pays-Bas : le journaliste star Peter R. de Vries est mort

Peter R. de Vries, un célèbre journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles, est mort ce jeudi 15 juillet, a annoncé sa famille. Menacé de mort, il avait été grièvement blessé par balle la semaine dernière à Amsterdam.

La scène s'était déroulée le 6 juillet dernier vers 19h30 dans une rue du centre-ville de la capitale néerlandaise, lorsque le reporter sortait du studio d'un talk-show dont il était l'invité. Cinq coups de feu avaient été entendus, et au moins une balle s'était logée dans la tête de Peter R. de Vries. Trois personnes, dont le tireur présumé, avaient été arrêtées.

L'attaque contre De Vries avait tout de suite eu un retentissement national. L'homme est en effet connu de tous les Néerlandais pour son rôle occupé dans plusieurs affaires criminelles, en tant que porte-parole de victimes ou dans le cercle proche de témoin-clé.

Dans ce contexte, l'attaque portée contre ce journaliste avait été unanimement dénoncée aux Pays-Bas, et au-delà. «C'est un jour sombre, non seulement pour les personnes proches de Peter R. de Vries mais aussi pour la liberté de la presse», avait déclaré le ministre de la Justice et de la Sécurité Ferdinand Grapperhaus. Le président du Conseil européen Charles Michel avait lui aussi réagi, évoquant un «crime contre le journalisme et une attaque contre nos valeurs».

This is a crime against journalism and an attack on our values of democracy and rule of law.





We will relentlessly continue to defend the freedom of the press.

Charles Michel (@eucopresident) July 7, 2021