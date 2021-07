DIRECT - Coronavirus : le masque de nouveau obligatoire en extérieur dans les Pyrénées-Orientales

Face à la poussée du très contagieux variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures lundi soir, notamment l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

11h28

L'agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre de cas de Covid-19 dans les prochaines semaines, avec près de cinq fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août comparé au niveau de la semaine passée, selon ses dernières projections publiées vendredi.

Dans sa zone incluant l'Union européenne ainsi que la Norvège et l'Islande, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) table sur une incidence de plus de 420 nouveaux cas pour 100.000 habitants pour la semaine s'achevant le 1er août contre moins de 90 la semaine dernière.

11h02

Le port du masque sera obligatoire dans l'espace public, sauf à la plage et dans les grands espaces naturels, dans toutes les communes des Pyrénées-Orientales du samedi 17 juillet jusqu'au 2 août, a annoncé vendredi la préfecture en raison d'une très forte hausse des cas de Covid-19.

La consommation de boissons alcoolisées est également interdite sur la voie publique et les espaces publics en dehors des restaurants et des bars, précise la préfecture dans un communiqué. Le taux d’incidence est passé de de 12,7 pour 100.000 habitants le 02 juillet à 129,9/100.000 habitants le 12 juillet dans le département.