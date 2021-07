DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis vont expédier 25 millions de doses de vaccin en Afrique

Face à la poussée du très contagieux variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures lundi soir, notamment l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

15h30

Les Etats-Unis vont expédier 25 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 en Afrique, en commençant par le Burkina Faso, Djibouti et l'Ethiopie, ont annoncé vendredi à l'AFP de hauts responsables de l'administration américaine.

Les envois doivent commencer dans les jours à venir. Ce sont au total 49 pays africains qui recevront des doses de Johnson & Johnson, de Moderna ou de Pfizer, selon ces mêmes sources.

15h20

Le ministre de la Santé Olivier Véran a dénoncé vendredi l'opposition d'une "ultra-minorité" contre l'extension du pass sanitaire, lors d'un déplacement à Annecy, où une manifestation contre la "dictature sanitaire" avait débordé mercredi.

Sous les cris de ces mêmes dizaines de manifestants, repoussés au-delà des grilles de la préfecture de Haute-Savoie qu'ils avaient franchi en force il y a deux jours, Olivier Véran a regretté "l'outrance permanente" de ces opposants, qui avancent des choses "totalement délirantes."

13h47

La filière aéronautique est "sortie d'affaire", un an et demi après le début de la crise sanitaire du Covid-19, a affirmé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, mettant en avant les aides apportées par l'Etat. "Elle est sortie d'affaire et commence à redémarrer, avec les commandes qui reprennent.

Le transport aérien redémarre, très fort aux Etats-Unis et en Chine, plus lentement en Europe", a indiqué M. Le Maire lors d'une visite sur le site d'Airbus à Blagnac près de Toulouse. "L'Etat français a sauvé Airbus, il a sauvé la filière aéronautique et les milliers de personnes qui y travaillent", a insisté le ministre, rappelant les 15 milliards d'euros --prêts garantis, soutien aux fonds propres et à l'investissement et activité partielle-- alloués à la filière aéronautique dans le cadre du plan France Relance.

Selon lui, sans ces aides, "la filière aéronautique, qui a traversé la crise la plus grave depuis 1945, aurait pu disparaître".

13h34

La justice espagnole a donné son feu vert vendredi au rétablissement d'un couvre-feu à partir de ce weekend et pour au moins une semaine dans plusieurs grandes villes de Catalogne, dont Barcelone, au moment où le nombre de cas d'infection au Covid-19, notamment parmi les plus jeunes, flambe dans la région.

Le Tribunal Supérieur de Catalogne a annoncé avoir approuvé la mise en place d'un couvre-feu "entre 1H00 et 6H00 du matin jusqu'au 23 juillet dans les villes de plus de 5.000 habitants dont l'incidence est supérieure à 400 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours".

11h28

L'agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre de cas de Covid-19 dans les prochaines semaines, avec près de cinq fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août comparé au niveau de la semaine passée, selon ses dernières projections publiées vendredi.

Dans sa zone incluant l'Union européenne ainsi que la Norvège et l'Islande, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) table sur une incidence de plus de 420 nouveaux cas pour 100.000 habitants pour la semaine s'achevant le 1er août contre moins de 90 la semaine dernière.

11h02

Le port du masque sera obligatoire dans l'espace public, sauf à la plage et dans les grands espaces naturels, dans toutes les communes des Pyrénées-Orientales du samedi 17 juillet jusqu'au 2 août, a annoncé vendredi la préfecture en raison d'une très forte hausse des cas de Covid-19.

La consommation de boissons alcoolisées est également interdite sur la voie publique et les espaces publics en dehors des restaurants et des bars, précise la préfecture dans un communiqué. Le taux d’incidence est passé de de 12,7 pour 100.000 habitants le 02 juillet à 129,9/100.000 habitants le 12 juillet dans le département.