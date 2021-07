Qui est Léa Kyle, cette magicienne française de 25 ans qui fait un carton aux Etats-Unis ?

Après avoir impressionné les spectateurs de son propre pays lors de son passage dans l’émission «La France a un incroyable talent», en novembre 2020, la magicienne française Léa Kyle, spécialiste du «Quick Change», ou l’art de changer de tenue en une fraction de seconde, a conquis le public américain.

Originaire de Saint-Sulpice-et-Cameyrac (Gironde), la jeune femme de 25 ans a décroché une place en finale d’«America’s Got Talent».

Postée sur Youtube fin juin, la vidéo de son audition a été visionnée à ce jour plus de 280.000 fois. Au fil de la séquence, on peut voir l’artiste changer de robe à maintes reprises et en un tournemain, sous les yeux ébahis du jury.

Léa Kyle a découvert la magie il y a sept ans, grâce à son compagnon Florian Sainvet, magicien professionnel. Depuis, elle enchaîne les succès.

Un an après avoir participé à son premier concours de magie, en 2018, lors du Festival international de Villebarou, qu'elle a remporté, l’artiste a été sélectionnée pour participer aux Championnats de France de Magie à Mandelieu La Napoule.

A l’issue de cet évènement, elle a remporté le prix du public, le premier prix en magie générale et le titre de Championne de France 2019. ​

AGT 2021 — Lea kyle



Best quick change magician I’ve seen. pic.twitter.com/NCgucRmz6H — JohnGregorek(fb) (@OstrichEyesCOM) July 13, 2021

Passionnée par la magie et la couture

La magicienne a également participé à l'émission TV Penn and Teller : Fool Us, célèbre émission américaine tournée à Las Vegas, avant de recevoir, en octobre 2020, un Mandrake d'or, une haute distinction dans le milieu de la magie.

Désormais, Léa Kyle, qui cumule plus de 31.000 abonnés sur Instagram, peut allier ses deux passions, la magie donc, et la couture.

Elle a suivi une formation d'un an en Haute Couture sur Bordeaux et confectionne elle-même, dans son atelier, l'intégralité de ses costumes pour ses numéros de Quick Change Act.