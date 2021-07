DIRECT - Coronavirus : des manifestations contre le pass sanitaire s'élancent à Paris

Face à la poussée du très contagieux variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures lundi soir, notamment l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

14h45

Deux rassemblements contre le pass sanitaire sont organisés ce samedi à Paris. Tous deux ont été déclarés en préfecture. Ils font suite à des appels lancés par des personnalités politiques, comme François Ruffin ou encore Florian Philippot.

14h16

Le président sénégalais Macky Sall a menacé de fermer les frontières et de restreindre les déplacements internes face à la multiplication des cas de Covid-19 dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

Dans une allocution télévisée vendredi soir, M. Sall a exhorté la population à limiter les rassemblements et les déplacements, à porter des masques et à respecter une distance sociale pour freiner la propagation du virus. Il s'est dit prêt à prendre "toutes les mesures nécessaires" si le nombre de cas continuait à augmenter, y compris la fermeture des frontières et la restriction des déplacements internes.

14h14

Le latéral marocain du Paris SG Achraf Hakimi a été testé positif au Covid-19 et mis à l'isolement, a indiqué samedi à l'AFP une source proche du club, confirmant une information du journal L'Equipe.

Recruté pour environ 60 M EUR à l'Inter Milan en début de semaine dernière, le défenseur avait disputé ses premières minutes sous le maillot parisien mercredi en amical face au Mans (N1), délivrant notamment une passe décisive lors du large succès (4-0).

14h03

La Grèce a imposé samedi un couvre-feu de cinq heures et d'autres restrictions sur l'île touristique de Mykonos, connue pour ses nuits festives, en raison d'une hausse "inquiétante" des contaminations au Covid-19, ont annoncé les autorités.

Outre un couvre-feu entre 01H00 et 06H00, les mesures prévoient une interdiction de toute musique 24 heures durant à compter du 26 juillet, selon un communiqué du vice-ministre à la Protection civile, Nikos Hardalias.

12h36

Quelque 400 personnes ont manifesté samedi à Perpignan contre la vaccination et le pass sanitaire, scandant "Macron démission" ou "liberté, liberté" alors que la préfecture multiplie les mesures pour contenir l'explosion des cas de Covid-19 dans le département. Elles se sont rassemblées devant la préfecture avant de défiler dans le centre historique de la cité catalane, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"C'est donc ça, la démocratie en France", pouvait-on lire sur une pancarte tenue par une jeune femme. Une autre manifestante tenait un carton sur lequel elle avait écrit: "Non à la vaccination obligatoire. La liberté vaccinale est un droit. Ne touchez pas à nos enfants".

11h44

Le revirement du gouvernement britannique qui a annoncé que les résidents au Royaume-Uni doublement vaccinés de retour de France devront finalement continuer à observer une quarantaine a semé frustration et colère, juste avant un assouplissement attendu des règles.

A partir de lundi, les personnes entièrement vaccinées résidant au Royaume-Uni et venant de pays classés "orange", parmi lesquels de nombreuses destinations touristiques en Europe comme l'Italie ou l'Espagne, n'auront plus besoin d'observer de quarantaine.

Mais la France fera finalement exception en raison de la "présence persistante de cas en France du variant Beta (du coronavirus)" a annoncé le gouvernement vendredi soir. C'est un coup dur pour l'industrie du voyage qui espérait une "reprise significative" de son activité avec l'assouplissement des mesures aux frontières.

11h22

Les bars, restaurants, établissements de plage et épiceries de nuit des Pyrénées-Orientales devront fermer à 23H00 à partir de dimanche soir et jusqu'au 2 août pour tenter d'enrayer l'explosion des cas de Covid-19, a annoncé samedi la préfecture.

Vendredi, les services de l'Etat avaient déjà imposé à partir de samedi et jusqu'au 2 août dans tout le département le port du masque dans les espaces publics, sauf sur la plage et les grands espaces naturels ainsi que l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur l'espace public en dehors des restaurants et bars. Il s'agit du premier département à adopter de telles mesures cet été en métropole.

10h40

La France va imposer des tests du Covid-19 de moins de 24 heures à l'entrée sur son territoire en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas, a annoncé Matignon samedi.

Cette mesure, qui concerne les voyageurs non vaccinés, entrera en vigueur dimanche à 00H00, précise un communiqué du Premier ministre Jean Castex. Matignon confirme par ailleurs l'élargissement de la liste des pays "rouges" à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie.

Les personnes arrivant du Royaume-Uni sont soumises jusqu'à présent à la présentation d'un test de moins de 48 heures. Le délai est de 72 heures pour celles venant d'Espagne, du Portugal, de Chypre, des Pays-Bas et de la Grèce. "Dans le même temps, et parce que les vaccins sont efficaces contre le virus, et notamment son variant Delta, les contraintes pesant sur les voyageurs bénéficiant d'un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen) seront levées à compter de ce samedi 17 juillet, quel que soit le pays de provenance", poursuit Matignon.

09h07

Ce samedi sera marqué par plusieurs manifestations anti pass sanitaire un peu partout en France.

Dans l'après-midi, Nicolas Dupont Aignan se présentera devant le Conseil Constitutionnel pour faire un discours contre le projet d'extension du pass sanitaire. Olivier Véran se rendra de son côté dans un centre de vaccination éphémère sans rendez-vous dans la commune de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) à 11H30.

08h16

Un premier cas de Covid-19 a été recensé au sein du village olympique a annoncé samedi le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 (TOCOG).

"Il y a une personne au sein du village. C'est le tout premier cas enregistré au sein du village, et qui a été détecté à l'arrivée", a confirmé Takaya Masa, porte-parole du TOCOG, sans préciser s'il s'agit d'un sportif ou d'un membre de l'encadrement, ni de quelle délégation la personne provient.

08h05

Les résidents du Royaume-Uni venant de France, même entièrement vaccinés contre le Covid-19, devront continuer à observer une quarantaine à leur arrivée en Angleterre, a annoncé ce vendredi 16 juillet le gouvernement britannique, faisant de la France une exception parmi les pays placés sur sa liste "orange".