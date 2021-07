La conférence internationale sur le VIH s'ouvre ce dimanche sur fond de pandémie de Covid-19

L'édition 2021 de la conférence internationale sur le VIH (International AIDS Conference) se tient à compter de ce dimanche 18 juillet jusqu'à mercredi en visioconférence. La crise sanitaire et des nouvelles avancées technologiques seront au cœur des échanges.

Organisée par la Société internationale sur le sida (IAS), cette conférence va réunir des experts et des scientifiques du monde entier. On trouvera même quelques responsables politiques comme la chancelière Angela Merkel. A noter également la présence de l'infectiologue américain Anthony Fauci, expert du VIH sida mondialement reconnu et ancien conseiller scientifique de la Maison Blanche.

Plusieurs thématiques de recherche seront abordées : réchauffement climatique et VIH, traitements, vaccins, immunothérapie ou encore prise en charge psychologique des patients.

La Société internationale sur le sida présentera à cette occasion différentes avancées technologiques permettant d'améliorer la prévention, le dépistage et le traitement du VIH : la PrEP (pour prophylaxie pré-exposition, un traitement médicamenteux préventif) disponible à présent sous forme injectable à action prolongée ou sous forme d'implant biodégradable. Un anneau vaginal prometteur imprimé en 3D devrait être également dévoilé.

Le Covid-19 en toile de fond

Sans surprise, la pandémie de Covid-19 fera aussi partie des discussions puisque, associée à celle du sida, elle préoccupe grandement les chercheurs.

Selon une récente étude menée par l'OMS et dévoilée dans le cadre de la conférence scientifique de l'IAS, le VIH augmente en effet le risque de forme grave de Covid-19. Sur 15.500 personnes infectées par le VIH et hospitalisées pour infection au Covid-19 dans 24 pays étudiés, 23% sont mortes à l’hôpital.

«La communauté internationale doit en faire davantage pour assurer aux pays fortement touchés par le VIH un accès immédiat aux vaccins contre le Covid. Il est inacceptable que moins de 3 % [de la population] du continent africain ait reçu une dose de vaccin et moins de 1,5 % en ait eu deux», a par ailleurs martelé jeudi Adeeba Kamarulzaman, la présidente de l’IAS, via un communiqué.

Selon les chiffres d'Onusida, l'agence dédiée de l'ONU, 37,6 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde en 2020. Les autorités sanitaires mondiales mettent en garde contre le coup d'arrêt que pourrait connaître la lutte contre le sida à cause de la pandémie qui ralentit les diagnostics et l'accès aux traitements.