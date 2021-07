Washington : 3 blessés dans une fusillade près d'un stade de baseball

Un match de baseball a été interrompu ce samedi à Washington après que des tirs ont été entendus à l'extérieur du stade. Les spectateurs ont été évacués et trois personnes ont été blessées.

Alors que des milliers de spectacteurs assistaient au match qui opposait les Washington Nationals aux San Diego Padres, des coups de feu ont soudainement retenti à proximité du stade. Deux journalistes de l'AFP qui se trouvaient dans le stade ont raconté avoir entendu environ une dizaine de coups de feu.

«Ce n’était pas un incident de type tireur actif. Tout s’est déroulé à l’extérieur du stade», a indiqué le chef adjoint de la police de Washington, Ashan Benedictont.

Trois personnes ont été blessées, a indiqué le chef adjoint de la police de Washington, Ashan Benedictont. Deux d'entre eux se trouvaient dans l’une des deux voitures impliquées dans la fusillade, selon l'AFP. Quant à la troisième victime, il s'agit d'une femme qui se trouvait sur le trottoir à la sortie du match, indique la même source.

Le chef adjoint de la police a précisé que la jeune femme «devrait s'en sortir».

MPD is responding to a shooting in the 1500 block of South Capitol Street, SW, in which two people where shot outside of Nationals Park. This is currently an active investigation and it appears there is no ongoing threat at this time.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 18, 2021