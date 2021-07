Liban : un soldat français meurt accidentellement

Présent au Liban depuis le 3 juin en tant que chef du groupe d’échelon de l’escadron de commandement et de logistique, l’adjudant-chef du troisième régiment des hussards, Ludovic Logez, est mort samedi 17 juillet d’une crise cardiaque.

Marié et père d’un enfant, l’homme de 55 ans a perdu la vie alors qu'il effectuait une séance d’instruction sur le terrain.

L'@armeedeterre déplore la mort de son frère d'armes. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.

Né à Audruicq, dans le Pas-de-Calais, il avait notamment servi dans les régiments de cavalerie en Allemagne, entre 1985 et 1997, avant de rejoindre la Bosnie-Herzégovine puis Metz au sein du quatrième escadron de hussards. Il avait ensuite travaillé en Guyane de 2008 à 2018 comme chef de bureau des affaires générales.

Le chef d'état-major des Armées a fait part de son émotion

Dans un communiqué paru samedi, le chef d’état-major des Armées a fait part de son émotion, adressant également un message de sympathie aux proches du défunt.

«L’adjudant-chef Ludovic Logez était engagé dans l’opération DAMAN, participation française à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), depuis le 3 juin 2021. Le chef d’état-major des armées, le général François Lecointre, s’incline devant sa mémoire et adresse ses plus vives condoléances à sa famille et à ses proches».