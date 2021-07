DIRECT - Coronavirus : Jean Castex s'exprimera mercredi à 13h sur TF1, après le Conseil de défense

Sous la menace du variant Delta et face à la hausse de plusieurs indicateurs (notamment le nombre de contaminations et le taux d’incidence), le gouvernement français présente ce lundi son projet de loi sanitaire. Partout dans le monde, les appels à la prudence se multiplient. C’est notamment le cas à Tokyo, où la crainte d’un cluster au village olympique existe. Suivez l'évolution de la situation en direct.

13h40

Une gymnaste américaine a été diagnostiquée positive au Covid-19 dans le camp d'entraînement des Américains, et un autre membre de l'équipe a été placé à l'isolement, a annoncé lundi un responsable de la ville d'Inzai, à l'est de Tokyo.

L'identité de la sportive - remplaçante au sein de la sélection américaine dont fait partie la superstar Simone Biles - n'a pas été dévoilée mais le responsable a précisé qu'il s'agissait d'une adolescente. Cette annonce intervient après l'annonce ce week-end de premiers cas au village olympique de Tokyo, où des milliers de sportifs et encadrants vivent en bulle. "La sportive a été placée à l'isolement et n'affiche aucun symptôme", a expliqué Kimiya Kosaku, le responsable d'Inzai. "Elle est arrivée au Japon le 15 juillet. Un autre membre de l'équipe a été identifié comme cas contact. Il reste également seul dans sa chambre", a-t-il ajouté.

12h50

Le Premier ministre Jean Castex va prendre la parole, mercredi, à l’issue du conseil de défense réuni par le président Emmanuel Macron sur le thème de la crise sanitaire du Covid-19. Il s'exprimera dans le journal de TF1, à 13h.

Cette prise de parole interviendra juste avant le début de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi intégrant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire, a annoncé lundi la chaîne.

9h43

En difficulté à cause des restrictions sanitaires, 70% des hôtels parisiens indépendants pourraient fermer à nouveau leurs portes au mois d'août, a déclaré lundi le président du Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration (GNI) Île-de-France, Pascal Mousset.

"Aujourd'hui, 40% des hôtels parisiens sont fermés au mois de juillet. Dans les 15 jours, on estime que 70% des hôtels parisiens vont refermer, faute de réservation", a-t-il estimé sur BFM Business.

Selon lui, les aides de l'État "ne sont pas calibrées pour l'hôtellerie": 25% des adhérents de son syndicat auraient déjà consommé leur prêt garanti par l'État et risqueraient la cessation de paiement à l'automne.

6h52

En Angleterre, depuis ce lundi, les salles de spectacle et les stades peuvent rouvrir à pleine capacité, les discothèques accueillir du public et les clients accéder au bar dans les pubs. Le masque n'est plus obligatoire mais reste recommandé dans les transports et magasins

5h44

Deux joueurs de l'équipe sud-africaine de football ainsi qu'un membre de l'encadrement, installés dans le Village olympique des JO de Tokyo, ont été testés positifs au Covid-19 dimanche, faisant craindre un foyer de contamination à cinq jours de la cérémonie d'ouverture.

Six athlètes britanniques ont par ailleurs été contraints de se mettre en quarantaine à leur arrivée à Tokyo après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus, a annoncé dimanche l'Association olympique britannique.