DIRECT - Coronavirus : «Nous sommes entrés dans une quatrième vague», affirme Gabriel Attal

Mis sous pression par l'avancée du variant Delta et face à la hausse de plusieurs indicateurs, le gouvernement a présenté ce lundi 19 juillet un nouveau projet de loi validant notamment l'extension du pass sanitaire. Dans la foulée, le Conseil d'Etat a rendu son avis. Suivez l'évolution de la situation en direct.

21h10

Le gouvernement veut maintenir l'obligation de présenter un pass sanitaire dans certains centres commerciaux dont la taille sera définie par décret, en tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat sur le sujet, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Le pass pourra être requis dans les centres commerciaux dès lors que sera garanti l'accès aux biens de première nécessité à l'échelle du territoire", a indiqué M. Attal. Dans son avis, le Conseil d'Etat y voyait "une atteinte disproportionnée aux libertés", notamment pour les personnes ne pouvant être vaccinées pour des raisons médicales et qui devront donc se faire "tester très régulièrement" pour accéder à ces centres.

21h07

Le gouvernement prévoit une "période de rodage" d'une durée limitée, évoquant "une semaine" ou un peu plus, afin d'"accompagner les professionnels" dans la mise en place du pass sanitaire, a annoncé lundi son porte-parole Gabriel Attal.

"Il n'y a aucune envie de piéger personne", a-t-il assuré à l'issue du Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi imposant le pass sanitaire progressivement à partir de mercredi.

20h45

Gabriel Attal a affirmé, sur la reprise épidémique : «Nous sommes entrés dans une quatrième vague, la dynamique est forte, vague rapide, pente raide, le taux d'incidence poursuit son explosion, une hausse de ce type, nous n'avons jamais connu ça».

20h31

En Martinique, la ville de Fort-de-France a connu dimanche soir des violences et des pillages, après un rassemblement organisé samedi par des anti-vaccins qui avait déjà dégénéré, a-t-on appris de sources policières.

Le préfet de région Stanislas Cazelles a condamné ces violences en indiquant que "des enquêtes seront diligentées pour arrêter les présumés casseurs et sanctionner ces comportements inadmissibles".

Dans cette île, où s'applique de nouveau un couvre-feu à 21h en raison de l'aggravation de la situation sanitaire, des affrontements ont opposé dimanche soir les forces de l'ordre et des groupes de jeunes sur la voie principale des Terresainvilles, quartier populaire de Fort-de-France. Une maison en bois et trois véhicules ont été ravagés par le feu, sans faire de victimes. Des pillages ont également eu lieu dans des enseignes de matériel informatique et dans un magasin de motos, dans des zones commerciales aux alentours de la ville.

20h19

Le gouvernement canadien a annoncé lundi la réouverture de ses frontières le 7 septembre à tous les étrangers vaccinés, après les avoir fermées le 18 mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

La réouverture de la frontière canado-américaine le 9 août sera suivie de la "réouverture de notre frontière aux voyageurs entièrement vaccinés en provenance de n'importe quel pays à condition qu'ils remplissent les conditions d'entrée prévues", a annoncé Dominic LeBlanc, le ministre des affaires intergouvernementales, lors d'un point presse.

19h57

La contravention en cas de manquement à l'obligation de contrôle du pass sanitaire a été ramenée à 1.000 euros, au lieu d'une amende de 9.000 euros, ont indiqué lundi des sources gouvernementales à l'AFP.

Cet assouplissement est le fruit d'échanges entre l'exécutif et le Conseil d'Etat, qui avait jugé disproportionnée la première version du gouvernement prévue dans le projet de loi examiné lundi en Conseil des ministres. Le Conseil d'Etat a cependant validé la sanction d'un an de prison et 9.000 euros d'amende, en cas de quatre verbalisations dans un délai de 30 jours.

19h51

Le Canada rouvre sa frontière terrestre à partir du 9 août pour les citoyens américains et les résidents permanents vivant aux Etats-Unis pleinement vaccinés, a annoncé lundi le gouvernement.

La frontière terrestre entre le Canada et les Etats-Unis, la plus longue au monde, est fermée aux voyages non-essentiels depuis le 21 mars 2020, du fait de la pandémie de Covid-19.

19h43

Le gouvernement britannique veut instaurer en septembre un pass sanitaire prouvant une vaccination complète contre le coronavirus pour accéder aux établissements accueillant un public nombreux, comme les discothèques, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson.

"D'ici à la fin du mois de septembre, lorsque que tous les jeunes de plus de 18 ans auront eu la possibilité d'être doublement vaccinés, nous prévoyons de faire de la vaccination complète une condition d'entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux accueillant beaucoup de monde", a déclaré le chef du gouvernement conservateur. Un test négatif ne sera alors plus suffisant, a-t-il précisé.

19h29

L'isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes contaminées par le Covid-19 a été approuvé par le Conseil d'Etat qui a cependant demandé à limiter les horaires de contrôles par les forces de l'ordre, selon des sources gouvernementales citées par l'AFP.

Dans son avis rendu lundi sur le projet de loi examiné le même jour en Conseil des ministres, le Conseil d'Etat "recommande de préciser expressément (...) que les contrôles ne peuvent avoir lieu en période nocturne", le gouvernement retenant ainsi "la borne horaire" de 21h00.

18h30

Le Conseil d'Etat a rendu lundi un avis favorable sur le projet de loi du gouvernement visant à étendre le pass sanitaire et rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour les soignants. Les magistrats émettent cependant plusieurs réserves.

Des réserves quant à la nécessité de présenter le pass sanitaire dans les très grands centres commerciaux de 20.000 mètres carrés ou plus ont par exemple été évoquées, précise FranceInfo.

S'ils valident l'isolement obligatoire de 10 jours mis en place par le projet de loi pour toutes les personnes testées positives, les magistrats recommandent par ailleurs de ne pas procéder à des contrôles de police à domicile après 21h. Enfin, les membres du Conseil d'Etat trouvent que l'amende de 45.000 euros pour non-contrôle du pass sanitaire par les restaurateurs et les cafetiers est trop élevée. Ce projet de loi est présenté en Conseil des ministres lundi soir, sa version finale ne sera donc connue qu'après. Le texte pourra être amendé lors du processus législatif qui commence dès mardi à l'Assemblée nationale avant de passer au Sénat.

18h28

Le Royaume-Uni va étendre son programme de vaccination aux jeunes de 12 à 15 ans vulnérables contre le Covid-19, a annoncé lundi le gouvernement britannique, vertement critiqué au sujet de l'impact sur les jeunes de la levée de restrictions entrée en vigueur lundi.

Actuellement, les jeunes âgés de plus de 16 ans peuvent être vaccinés s'ils sont cliniquement extrêmement vulnérables ou à haut risque en raison de pathologie sous-jacentes.

Le programme de vaccination va désormais s'étendre aux "jeunes gens âgés de 12 à 15 ans souffrant de handicaps neurologiques graves, du syndrome de Down, qui sont immunodéprimées et atteints de handicap mentaux graves ou multiples", a déclaré devant le Parlement le secrétaire d'Etat chargé de la vaccination, Nadhim Zahawi.

18h25

L'Islande, un des premiers pays dans le monde à avoir levé ses contrôles sanitaires pour les voyageurs vaccinés, va rétablir l'exigence d'un test négatif en raison d'une hausse des contaminations, a annoncé le gouvernement lundi. Fort d'un taux très élevé de vaccinations et de bons résultats depuis le début de la pandémie, l'exécutif islandais avait également levé fin juin toutes ses restrictions intérieures, revendiquant une première en Europe.

16h42

L'espérance de vie en Afrique du Sud, pays le plus touché du continent par la pandémie de Covid-19, a chuté de près de quatre ans au cours des 12 derniers mois, a indiqué lundi l'agence de statistiques officielle.

Le pays, qui compte près de 2,3 millions de cas d'infections et 66.859 décès, a connu deux vagues de virus très meurtrières entre juillet 2020 et juin dernier, et traverse actuellement une troisième vague virulente. Cela a entraîné une hausse du taux brut de mortalité de 8,7 à 11,6 décès pour 1.000 personnes, de 2020 à 2021, a indiqué Statistics South Africa dans un rapport.

15h47

Seuls les citoyens saoudiens ayant reçu une deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 pourront voyager à l'étranger, a indiqué lundi un responsable au sein du ministère saoudien de l'Intérieur.

"La deuxième dose du vaccin contre le Covid sera une condition obligatoire pour tout voyage à l'étranger pour l'ensemble des citoyens, et ceci à partir du 9 août 2021", a indiqué ce responsable selon l'agence officielle SPA.

La mesure exclut les moins de 12 ans, "à condition qu'ils présentent avant le voyage une assurance médicale approuvée" par les autorités, les personnes rétablies du Covid-19 au cours des six derniers mois, ainsi que les personnes rétablies ayant reçu une dose du vaccin, selon SPA. L'agence ne précise pas si les résidents sont aussi concernés par cette mesure.

13h40

Une gymnaste américaine a été diagnostiquée positive au Covid-19 dans le camp d'entraînement des Américains, et un autre membre de l'équipe a été placé à l'isolement, a annoncé lundi un responsable de la ville d'Inzai, à l'est de Tokyo.

L'identité de la sportive - remplaçante au sein de la sélection américaine dont fait partie la superstar Simone Biles - n'a pas été dévoilée mais le responsable a précisé qu'il s'agissait d'une adolescente. Cette annonce intervient après l'annonce ce week-end de premiers cas au village olympique de Tokyo, où des milliers de sportifs et encadrants vivent en bulle. "La sportive a été placée à l'isolement et n'affiche aucun symptôme", a expliqué Kimiya Kosaku, le responsable d'Inzai. "Elle est arrivée au Japon le 15 juillet. Un autre membre de l'équipe a été identifié comme cas contact. Il reste également seul dans sa chambre", a-t-il ajouté.

12h50

Le Premier ministre Jean Castex va prendre la parole, mercredi, à l’issue du conseil de défense réuni par le président Emmanuel Macron sur le thème de la crise sanitaire du Covid-19. Il s'exprimera dans le journal de TF1, à 13h.

Cette prise de parole interviendra juste avant le début de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi intégrant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire, a annoncé lundi la chaîne.

9h43

En difficulté à cause des restrictions sanitaires, 70% des hôtels parisiens indépendants pourraient fermer à nouveau leurs portes au mois d'août, a déclaré lundi le président du Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration (GNI) Île-de-France, Pascal Mousset.

"Aujourd'hui, 40% des hôtels parisiens sont fermés au mois de juillet. Dans les 15 jours, on estime que 70% des hôtels parisiens vont refermer, faute de réservation", a-t-il estimé sur BFM Business.

Selon lui, les aides de l'État "ne sont pas calibrées pour l'hôtellerie": 25% des adhérents de son syndicat auraient déjà consommé leur prêt garanti par l'État et risqueraient la cessation de paiement à l'automne.

6h52

En Angleterre, depuis ce lundi, les salles de spectacle et les stades peuvent rouvrir à pleine capacité, les discothèques accueillir du public et les clients accéder au bar dans les pubs. Le masque n'est plus obligatoire mais reste recommandé dans les transports et magasins

5h44

Deux joueurs de l'équipe sud-africaine de football ainsi qu'un membre de l'encadrement, installés dans le Village olympique des JO de Tokyo, ont été testés positifs au Covid-19 dimanche, faisant craindre un foyer de contamination à cinq jours de la cérémonie d'ouverture.

Six athlètes britanniques ont par ailleurs été contraints de se mettre en quarantaine à leur arrivée à Tokyo après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus, a annoncé dimanche l'Association olympique britannique.