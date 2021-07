Espagne : une voiture fonce sur plusieurs personnes à Marbella

Au moins 9 personnes qui étaient attablées en terrasse dans des bars et des restaurants à Marbella (Espagne), ce lundi après-midi, ont été fauchées par une voiture.

Deux personnes ont été grièvement blessées, a rapporté le media local Marbella24Horas. Elles ont été transportées à l’hôpital de la Costa del Sol en compagnie de trois autres blessés.

Selon l’AP, le conducteur a opposé de la résistance lors de son interpellation et a dû être maîtrisé par plusieurs agents. De nationalité espagnole, il aurait aux alentours de 30 ans et serait un habitant de Marbella.

BREAKING VIDEO: A car has plowed into several people sitting on a terrace at a bar in Marbella, Spain. pic.twitter.com/o21OY6ZBTN

