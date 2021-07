Kurt Westergaard, le dessinateur danois d'une des caricatures de Mahomet, est mort

Il restera dans les mémoires pour sa caricature de Mahomet parue en 2005, qui avait provoqué une vague de colère dans le monde musulman. L'artiste danois Kurt Westergaard est mort à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille dimanche.

Il est décédé dans son sommeil, a déclaré sa famille au journal danois Berlingske. Il laisse derrière lui une épouse, cinq enfants, dix petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

L'illustrateur était devenu mondialement célèbre en 2005, pour avoir dessiné l'une des douze caricatures de Mahomet publiées dans le journal danois Jyllands-Posten, sous le titre «Le visage de Mahomet». Il avait dépeint le prophète musulman avec un turban en forme de bombe à la mèche allumée.

D'abord passées inaperçues, les dessins avaient par la suite créé la polémique au Danemark, où des milliers de musulmans avaient manifesté, à Copenhague, en octobre 2005. La polémique s'était ensuite propagée à plusieurs pays musulmans début 2006, après la réimpression des caricatures controversées par certains journaux européens, notamment Charlie Hebdo en France.

En Syrie, au Liban, en Iran, en Indonésie, en Somalie, au Nigeria ou encore en Afghanistan, des émeutes violentes avaient éclaté, faisant plusieurs dizaines de morts. L'ambassade du Danemark à Damas (Syrie) avait notamment été incendiée par une foule en colère. Le point culminant de cette violence s'était produit en janvier 2015 à Paris, avec l'attentat contre Charlie Hebdo, qui avait fait 12 victimes. Les terroristes, les frères Kouachi, avaient expliqué avoir voulu «venger le prophète» après la publication des caricatures dans l'hebdomadaire satirique, qui avait récidivé en 2012 avec de nouveaux dessins.

Kurt Westergaard avait de son côté reçu de nombreuses menaces de mort. En 2008, la police danoise avait arrêté trois personnes qu'elle soupçonnait de préparer un attentat contre le dessinateur. Puis, en 2010, il avait échappé de peu à la mort après qu'un Somalien armé d'une hache était entré chez lui par effraction dans le but de le tuer. Il n'avait dû son salut qu’à une porte de salle de bains blindée, qui lui avait permis d'échapper à l'assaillant, appréhendé par les forces de l'ordre et condamné à dix ans de prison.

Kurt Westergaard a ainsi été contraint de vivre les dernières années de sa vie sous protection policière, à une adresse gardée secrète. Malgré cela, il n'a jamais émis le moindre regret quant à son dessin de Mahomet.

Après l'annonce de sa mort, Geert Wilders, figure de l'extrême droite aux Pays-Bas, a partagé la célèbre caricature de l'artiste danois sur Twitter, appelant tout le monde à faire de même pour «honorer» sa mémoire.

Kurt Westergaard died.





Honor him and retweet his most famous Muhammad-cartoon. pic.twitter.com/Eybuogft9l

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 18, 2021