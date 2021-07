Royaume-Uni : le ministre de la Santé positif au Covid-19

Alors que la plupart des restrictions sanitaires ont été levées ce lundi 19 juillet au Royaume-Uni, le ministre de la Santé du pays, Sajid Javid, a annoncé dans la foulée avoir été testé positif au Covid-19 après avoir été entièrement vacciné.

Isolé pendant dix jours, il assure que ses symtômes sont «très légers». Il a posté une vidéo sur Twitter où il encourage tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur deuxième dose à se vacciner «dès que possible» et à se faire dépister en cas de symptômes.

Et pour cause : si les vaccins anti-Covid ne sont pas efficaces à 100% pour prévenir l'infection – comme n’importe quel autre vaccin d’ailleurs - les personnes complètement vaccinées ont toujours moins de probabilités de tomber gravement malades

Par mesure de précaution, le Premier ministre Boris Johnson, mais aussi le ministre des Finances Rishi Sunak, qui ont côtoyé Sajid Javid, été déclarés cas contacts. Ils sont tous les deux isolés jusqu'à lundi prochain, le 26 juillet.

Levée des restrictions

La semaine dernière, Sajid Javid s'était exprimé sans masque à la Chambre des communes pour confirmer la levée des restrictions. A partir de ce lundi, les salles de spectacles, stades et discothèques pourront rouvrir à pleine capacité. Le service au bar sera de nouveau possible et le nombre de personnes autorisées à se rassembler ne sera plus limité. Quant au port du masque, il ne sera plus obligatoire, mais recommandé dans les transports en commun et les magasins.

«C'est le bon moment», a aussi insisté Boris Johnson dans une vidéo Twitter. Même si l'Angleterre fait face à une flambée de nouveaux cas, le Premier ministre a assuré que le programme massif de vaccination permettait «d'affaiblir» le lien entre infection et hospitalisation. «Nous devons tout de même rester prudents», a-t-il rappelé. «Malheureusement, le virus est toujours là.»

Le Royaume-Uni est le septième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec presque 129.000 morts à ce jour. Le variant Delta, beaucoup plus contagieux, est majoritaire parmi les nouvelles contaminations. Pour tenter de limiter la propagation du virus, le Royaume-Uni a très tôt misé sur le vaccin : plus de la moitié de ses habitants sont entièrement vaccinés contre le Covid-19.