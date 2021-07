Tunisie : la vidéo bouleversante d'un directeur d'hôpital en larmes émeut le pays

L’image est poignante. A Mateur, dans le nord de la Tunisie, le directeur de l’hôpital a été filmé en larmes, dimanche 18 juillet, face au manque d’oxygène pour maintenir en vie les malades du Covid-19 de son établissement.

La zone de Mateur, et la région de Bizerte plus globalement, est en grande difficulté avec l’afflux de malades dans les services de santé. Les réserves en oxygène s’amenuisent rapidement. Au point qu’il ne restait plus que quelques heures pour traiter les patients. De quoi faire craquer le directeur de l’hôpital public de la ville, comme le rapporte un internaute sur les réseaux sociaux.

The director of the local public hospital of Mateur (NW of #Tunisia) is literally crying. They're running out of oxygen. There is a nationwide shortage of medical oxygen. The reserves of many hospitals can barely cover the next hours. pic.twitter.com/bnplRg6Fme

— Mohamed-Dhia Hammami - محمد ضياء الهمامي (@MedDhiaH) July 18, 2021