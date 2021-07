DIRECT - Coronavirus : 18.000 cas dans les dernières 24 heures, une hausse jamais vue selon Olivier Véran

La France au-devant une 4e vague de coronavirus. Pour l'affronter, le gouvernement a présenté lundi en Conseil de ministres son projet de loi qui prévoit l'extension du pass sanitaire et de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les soignants. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale avant d'être examiné jeudi par les sénateurs. Suivez l'évolution de la situation en direct.

16h33

Le nombre de cas de contaminations au Covid-19 sur les dernières 24 heures a grimpé à 18.000, contre moins de 7.000 une semaine auparavant, s'est alarmé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, selon qui cette hausse, due au variant Delta, est inédite. "Je viens d'avoir les chiffres de contaminations des dernières 24 heures dans notre pays (...) Nous étions hier à 18.000 contaminations sur 24 heures seulement", a assuré le ministre lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Les chiffres définitifs pour les dernières 24 heures seront publiés dans la soirée par Santé publique France. "Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine: nous n'avons jamais connu cela, ni avec le Covid (la souche historique du virus, ndlr), ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain ni avec le brésilien", a-t-il poursuivi.

Un tel niveau de cas positifs n'avait pas été constaté depuis la mi-mai. "Nous avons une arme, la vaccination", a-t-il plaidé. "Le temps n'est plus au doute, à l'hésitation, le temps est à l'immunité collective, c'est de la responsabilité collective et c'est le seul moyen que nous avons (...) de nous débarrasser du Covid une fois pour toutes".

15h40

L'objectif de 40 millions de premières doses de vaccins contre le Covid-19 injectées "devrait être atteint à la fin du mois de juillet", soit avec un mois d'avance sur le tableau de marche initial, a annoncé mardi Jean Castex devant l'Assemblée nationale.

Mi-juin, le Premier ministre avait dit viser la barre des 40 millions fin août, ainsi que celle des 35 millions de Français totalement vaccinés au même horizon. Au 19 juillet, 37.809.568 personnes avaient reçu au moins une dose et 30.788.868 étaient considérées comme complètement vaccinées, selon la Direction générale de la Santé.

15h34

Jean Castex a annoncé qu'il saisira le Conseil constitutionnel après l'adoption par le Parlement du projet de loi sanitaire, prévoyant notamment l'extension du pass sanitaire ou l'obligation vaccinale des soignants, dont l'examen débute mardi à l'Assemblée nationale.

"N'en doutez pas: notre objectif, comme toujours, a été de prendre des mesures proportionnées à la situation sanitaire, garantissant les libertés publiques fondamentales et assurant le développement de la sécurité sanitaire de nos concitoyens", a fait valoir le Premier ministre lors de la séance de questions au gouvernement.

14h35

«Des moments difficiles attendent notre pays», a prévenu Jean Castex alors qu'il s'exprimait ce mardi devant les députés de la majorité, a confirmé le service politique de CNEWS. «Nous devons aller vite car le virus lui même progresse rapidement», a-t-il aussi souligné devant les élus LREM.

12h54

Un pass sanitaire anti-Covid devra désormais être présenté dans un certain nombre de lieux accueillant au moins 50 personnes, contre 1.000 précédemment, comme des salles de spectacles, de jeux, de sport ou des musées, selon un décret paru mardi au Journal officiel.

Ce pass sanitaire (prouvant la vaccination complète, un test négatif récent ou l'immunisation) était déjà en vigueur dans ces lieux et établissements, mais la jauge a été abaissée à 50 personnes contre 1.000 précédemment, selon ce décret qui vient modifier une partie du décret d'origine datant du mois de juin.

12h52

Le port du masque ne sera plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée au pass sanitaire, sauf si la situation épidémique locale l'exige, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Là où il y a le pass sanitaire" anti-Covid-19, les personnes "pourront enlever le masque", car "ça veut dire qu'on est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif", a déclaré M. Véran sur RTL, avant le début de l'examen de la loi au Parlement dans la journée

11h33

Le port du masque en extérieur redevient obligatoire à partir d'aujourd'hui en Charente-Maritime dans 45 communes touristiques comme à l'Ile de Ré ou La Rochelle alors que le département est confronté à une "évolution rapide et inquiétante" de l'épidémie de Covid-19, a annoncé lundi la préfecture dans un communiqué.

De l'Ile d'Oléron aux stations balnéaires de Royan et Châtelaillon-Plage... Le préfet Nicolas Basselier a ordonné l'extension du port du masque en extérieur pour tous à partir de 11 ans dans 45 communes touristiques, sauf à la plage, en forêt et dans les parcs et jardins, a précisé la préfecture à l'AFP.

7h33

Adélaïde sera à compter de mardi soir la troisième grande ville australienne soumise à une obligation de confinement, au moment où l'immense île-continent peine à enrayer la progression du très contagieux variant Delta du coronavirus.

Cinq cas de Covid-19 ont été détectés dans l'Etat d'Australie méridionale (sud), dont Adélaïde est la capitale, qui va donc connaître le même sort qu'une vaste zone autour de Sydney et que l'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale.

Cette décision signifie que 14 des 25 millions d'Australiens seront confinés.

6h46

A partir de ce mardi, l'Assemblée nationale examine le projet de loi qui prévoit notamment l'extension du pass sanitaire et de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19. Un projet de loi susceptible d'être amendé par les députés.