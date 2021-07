Jeff Bezos dans l'espace : qui sont les trois personnes qui vont l'accompagner ?

Ils seront trois à décoller avec le milliardaire américain. Ce mardi 20 juillet, Jeff Bezos s'envole pour la première fois vers l'espace grâce à une fusée de son entreprise Blue Origin. De quoi lancer avec fracas le nouveau grand chapitre de sa vie après avoir quitté ses fonctions de PDG d'Amazon il y a peu.

La première personne qui l'accompagne dans ce voyage n'est autre que son petit frère, Mark Bezos. «Depuis que j'ai 5 ans, je rêve d'aller dans l'espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande des aventures avec mon meilleur ami», écrit le milliardaire sur Instagram au moment d'annoncer la nouvelle. Visiblement ému par la proposition de son frère, Mark Bezos n'a pas hésité à le prendre dans ses bras pour le remercier.

Mais il ne faut pas nécessairement avoir des relations familiales avec les Bezos pour faire partie du voyage. Le 1er juillet dernier, Jeff Bezos publiait une autre vidéo sur son compte Instagram. Dans celle-ci, il annonçait une bonne nouvelle à Wally Funk, une aviatrice de 82 ans. Après des années à rêver d'espace, à tenter d'entrer à la NASA officiellement, il lui offre l'opportunité de le rejoindre.

DES RECORDS À LA CLÉ

La joie de la femme était claire à l'annonce du milliardaire. Mais en l'invitant, Jeff Bezos se permettait également de faire un petit pied-de-nez à Virgin Galactic et son rival dans la conquête du tourisme spatial, Richard Branson. En effet, Wally Funk avait acheté en 2010 un billet pour un vol suborbital dans l'entreprise de ce dernier pour la modique somme de 200.000 dollars (170.000 euros environ), mais attendait depuis de pouvoir embarquer. Elle le fera finalement chez Blue Origin.

Enfin, une dernière personne rejoindra l'équipage. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, Oliver Daemen. À peine majeur, il était prévu sur un vol ultérieur, mais a remplacé une autre personne. Cette dernière, dont le nom n'est pas connu, avait remporté une enchère à 28 millions de dollars pour accompagner Jeff Bezos, avant qu'un empêchement professionnel ne l'empêche de rejoindre l'aventure.

Ce vol sera résolument historique dans l'histoire des vols habités, puisqu'à 18 et 82 ans, Oliver Daemen et Wally Funk deviendront respectivement les plus jeunes et plus âgés astronautes de l'histoire.