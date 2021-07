DIRECT - Coronavirus : le pass sanitaire ne s'appliquera pas dans les établissements scolaires à la rentrée, annonce Jean Castex

La France est mise sous pression face à l'augmentation spectaculaire du nombre de cas de Covid-19 liés au variant Delta. Le chef de l'Etat préside aujourd'hui un nouveau conseil de défense et Jean Castex doit s'exprimer à 13h. Depuis aujourd'hui, le pass sanitaire est obligatoire pour se rendre dans les lieux culturels, de loisirs, et sportifs de plus de 50 personnes. Suivez l'évolution de la situation en direct.

13h28

Rappelant l'importance de la vaccination, Jean Castex a annoncé l'ouverture de cinq millions de rendez-vous «dans les 15 jours» pour tenter de freiner la reprise épidémique dont fait l'objet le territoire depuis quelques semaines. Il a également indiqué viser un objectif de 50 millions de primo-vaccinés d'ici à fin août.

13h25

Les restaurateurs devront demander le pass sanitaire des clients mais ne vérifieront pas leur identité, a aussi indiqué le Premier ministre.

13h21

«Le pass sanitaire ne s'appliquera pas dans les établissements scolaires à la rentrée», a affirmé Jean Castex.

13h11

«96% des 18.000 cas de contamination enregistrés mardi concernaient des personnes qui n'étaient pas vaccinées», a indiqué Jean Castex sur TF1.

8h03

Jean Castex doit s'exprimer ce mercredi à 13h sur TF1 pour faire le point sur la situation sanitaire.

7h56

Après douze heures de débat et l'examen de quelque 600 amendements, les députés ont adopté le texte du projet de loi étendant le pass sanitaire en commission peu après 5h ce mercredi matin. Ils le retrouveront dans l'hémicycle à partir de 15h en vue d'une adoption express.

6H41

Un pass sanitaire anti-Covid doit désormais être présenté en France dans un certain nombre de lieux accueillant au moins 50 personnes, contre 1.000 précédemment, comme des salles de spectacles, de sport ou des musées. Par ailleurs, le port du masque n'est plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée au pass sanitaire.

5H14

Le nombre de cas de contaminations en France au Covid-19 sur les dernières 24 heures a grimpé à 18.000, contre moins de 7.000 une semaine auparavant, s'est alarmé mardi le ministre français de la Santé Olivier Véran, selon qui cette hausse, due au variant Delta, est inédite.