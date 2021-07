DIRECT - Coronavirus : 21.000 Français ont été contaminés au Covid-19 ces dernières 24 heures, indique Olivier Véran

La France est mise sous pression face à l'augmentation spectaculaire du nombre de cas de Covid-19 liés au variant Delta. Jean Castex s'est exprimé ce mercredi à l'issue du Conseil de défense. Il a notamment annoncé que le pass sanitaire ne s'appliquera pas dans les établissements scolaires à la rentrée. Depuis aujourd'hui, il est obligatoire pour se rendre dans les lieux culturels, de loisirs, et sportifs de plus de 50 personnes. Suivez l'évolution de la situation en direct.

18h34

A l'ouverture des débats à l'Assemblée sur le projet de loi étendant le pass sanitaire et instaurant une obligation vaccinale pour les soignants, le ministre de la Santé Olivier Véran a souligné "la gravité de la situation", en indiquant que 21.000 Français avaient été contaminés au Covid ces dernières 24 heures, encore plus que la veille (18.000).

C'est la première fois depuis début mai que le seuil de 20.000 contaminations par jour est dépassé. Le Premier ministre a souligné pour sa part que 96% des personnes contaminées recensées mardi n'étaient pas vaccinées. Désormais, l'objectif du gouvernement est d'atteindre 50 millions de primo-vaccinés fin août, et non plus 40 millions, grâce à l'ouverture de 5 millions de nouveaux rendez-vous "dans les 15 jours".

18h33

"La liberté, ce n'est pas refuser un vaccin" qui "protège": le ministre de la Santé Olivier Véran a ciblé mercredi les anti-vaccins en ouvrant les débats dans l'hémicycle sur le projet de loi qui doit étendre le pass sanitaire et impose la vaccination obligatoire aux soignants. L'examen s'est ouvert dans une ambiance tendue avec une kyrielle de rappels au règlement alors que plus de 1.100 amendements ont été déposés pour une séance qui s'annonce très longue.

"Les moutons ne sont pas ceux que l'on croit", a déclaré le ministre qui a rendu hommage au "pays qui tient bon", à la majorité de Français qui "ne vocifèrent pas". "J'aimerais dire à cette majorité de Français tout mon soutien quand il se trouvera à leur table un oncle ou une tante qui vantera les mérites de la médecine ayurvédique ou de la soupe aux pissenlits pour protéger du virus", a-t-il ajouté.

"Cette majorité de Français ne se reconnaît pas dans l'indécence devenue commune par le jeu des réseaux sociaux" ou dans "la défiance érigée en principe de vie", a-t-il complété dans une féroce charge visant les anti-vaccins. "La liberté, ce n'est ni se soustraire aux impôts, ni rouler à contresens sur l'autoroute, ni fumer au restaurant, ni refuser un vaccin qui me protège autant qu'il protège les autres", s'est exclamé le ministre.

18h02

Le gouvernement compte rétablir l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe "face à la dégradation extrêmement rapide de la situation sur le territoire" où le Covid-19 se propage, a annoncé mercredi le secrétaire d'Etat Adrien Taquet devant le Sénat.

Evoquant l'examen actuel du projet de loi sanitaire, M. Taquet a indiqué qu'"a été introduit par le gouvernement au cours de débats à l'Assemblée nationale un amendement visant à réinstaurer l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe".

"D'ici à la promulgation de la loi" en août, "le gouvernement envisage de prendre un décret qui permettrait l'instauration plus précoce de cet état d'urgence", a-t-il précisé lors de la séance de questions au gouvernement.

17h56

Le Portugal, frappé de plein fouet par le très contagieux variant Delta, souhaite vacciner les 12-17 ans d'ici la prochaine rentrée scolaire, a indiqué mercredi le Premier ministre Antonio Costa.

"Il est temps d'élargir notre ambition et d'assurer aussi la protection des enfants et des jeunes", afin que "la nouvelle année scolaire puisse reprendre sans risque d'interruption", a déclaré M. Costa au Parlement. "Nous attendons une décision finale de la Direction générale de la Santé", a-t-il ajouté, précisant que tout était "prêt pour vacciner près de 570.000 jeunes" entre le 14 août et le 19 septembre.

17h54

La vaccination contre le Covid-19 est obligatoire depuis mardi pour certaines professions en Guinée équatoriale, comme les militaires, les personnels de santé ou encore les enseignants, selon un communiqué du ministre de la santé obtenu mercredi par l'AFP. Un certificat de vaccination est également exigé pour accéder aux stades et à certains lieux publics.

"Pour réduire le niveau d'exposition des fonctionnaires publics et du secteur privé, nous exigeons le certificat de vaccination pour l'accès aux stades, lieux de loisirs et pour inscrire les jeunes de 18 ans à l'école", a détaillé Diosdado Vicente Nsue Milang, ministre de la santé, dans un communiqué, sans toutefois préciser quelles seront les sanctions pour les professionnels qui ne seront pas vaccinés.

15h13

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévoit que le variant Delta, très contagieux et qui est d'ores et déjà à l'origine de plus des trois quarts des nouveaux cas de Covid dans de nombreux grands pays, soit prédominant dans les prochains mois.

Ce variant, qui a d'abord été détecté en Inde, est désormais présent dans 124 pays et territoires, soit 13 de plus que la semaine dernière, contre 180 (six de plus) pour l'Alpha, mis au jour au Royaume-Uni, 130 (sept de plus) pour le Beta, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, et 78 (trois de plus) pour le Gamma, apparu au Brésil, a souligné l'OMS.

14h35

13h28

Rappelant l'importance de la vaccination, Jean Castex a annoncé l'ouverture de cinq millions de rendez-vous «dans les 15 jours» pour tenter de freiner la reprise épidémique dont fait l'objet le territoire depuis quelques semaines. Il a également indiqué viser un objectif de 50 millions de primo-vaccinés d'ici à fin août.

13h25

Les restaurateurs devront demander le pass sanitaire des clients mais ne vérifieront pas leur identité, a aussi indiqué le Premier ministre.

13h21

«Le pass sanitaire ne s'appliquera pas dans les établissements scolaires à la rentrée», a affirmé Jean Castex.

13h11

«96% des 18.000 cas de contamination enregistrés mardi concernaient des personnes qui n'étaient pas vaccinées», a indiqué Jean Castex sur TF1.

8h03

Jean Castex doit s'exprimer ce mercredi à 13h sur TF1 pour faire le point sur la situation sanitaire.

7h56

Après douze heures de débat et l'examen de quelque 600 amendements, les députés ont adopté le texte du projet de loi étendant le pass sanitaire en commission peu après 5h ce mercredi matin. Ils le retrouveront dans l'hémicycle à partir de 15h en vue d'une adoption express.

6H41

Un pass sanitaire anti-Covid doit désormais être présenté en France dans un certain nombre de lieux accueillant au moins 50 personnes, contre 1.000 précédemment, comme des salles de spectacles, de sport ou des musées. Par ailleurs, le port du masque n'est plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée au pass sanitaire.

5H14

Le nombre de cas de contaminations en France au Covid-19 sur les dernières 24 heures a grimpé à 18.000, contre moins de 7.000 une semaine auparavant, s'est alarmé mardi le ministre français de la Santé Olivier Véran, selon qui cette hausse, due au variant Delta, est inédite.