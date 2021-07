L'espérance de vie a baissé d'un an et demi aux Etats-Unis en 2020

L’explosion du Covid-19, couplée à un nombre record de décès dus aux overdoses liées à la drogue, ont entrainé une chute massive de l’espérance de vie aux Etats-Unis l’an dernier.

D’après une étude publiée ce mercredi 21 juillet 2021 par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), l’espérance de vie d’un citoyen américain à la naissance a baissé de 78,8 ans en 2019 à 77,3 ans en 2020. Ce niveau n’avait plus été atteint depuis 2003, et cette réduction fulgurante est la plus violente depuis la chute démographique de la Seconde Guerre mondiale.

Dans le détail, les hommes d’origine hispanique sont les moins épargnés, avec une incroyable perte de 3,7 ans sur leur espérance de vie entre 2019 et 2020. Ils sont suivis par les Latinos (sans distinction de sexe) et les Afro-Américains, qui ont respectivement perdu 3 et 2,9 ans de longévité d’une année sur l’autre.

Deux causes principales : Les overdoses et le Covid-19

Pour expliquer ces chiffres surprenants, deux facteurs sont à prendre en considération. Le premier est le Covid-19, qui a sévèrement frappé la première économie mondiale depuis son arrivée. Selon les Echos, les chiffres publiés au 31 décembre 2020 faisaient état de 341.845 décès en lien avec le coronavirus sur le sol américain.

A cela s’ajoute un autre phénomène, qui s’est accentué au cours des dernières années. Il s’agit de l’explosion du nombre de morts par overdose, en hausse de 30% sur le territoire américain entre 2019 et 2020. Parmi les drogues les plus meurtrières, les opiacés de synthèse occupent la première place, avec notamment la démocratisation du fentanyl depuis quelques années, une drogue de synthèse cinquante fois plus puissant que l’héroïne.

En février dernier, une étude relayée par CNEWS pointait déjà une chute de l'espérance de vie américaine d'un an. Une situation qui est donc loin de s'améliorer à la lumière des dernières données publiées, laissant présager une estimation encore plus dramatique pour cette année.