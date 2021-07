Russie : des «tornades» de moustiques s'abattent sur un village (vidéo)

Le village d’Ust-Kamchatsk, en Russie, a été frappé par un étrange phénomène. Le 17 juillet, des millions de moustiques grouillant dans le ciel à la recherche d'une femelle ont formé d'impressionnantes «tornades».

Plusieurs vidéos tournées par les habitants ont capturé le phénomène insolite. On peut y voir des essaims de moustiques en chaleur formant des colonnes comparables à des tornades.

«J’ai conduit à travers le nuage de ces moustiques sur plusieurs centaines de mètres. Je pouvais à peine voir la route. Je n’osais même pas ouvrir les fenêtres de la voiture. Ces colonnes de moustiques semblaient toucher les nuages», a raconté un habitant du village au média local Kamchatka Inform.

‘These are male mosquitoes swarming around one of several females in order to mate, there is nothing wrong about this phenomenon’, entomologist ⁰Lyudmila Lobkova from @kronoki reserve told Kamchatka Inform on the recent sighting of mosquito 'tornadoes' at the Kamchatka peninsula pic.twitter.com/aKeDi8LFlM

— The Siberian Times (@siberian_times) July 18, 2021