DIRECT - Coronavirus : plus de la moitié des adultes de l'Union Européenne sont totalement vaccinés

Le projet de loi étendant le pass sanitaire est de retour ce jeudi devant l'Assemblée nationale avant d'être examiné par les sénateurs. Partout dans le monde, la pression s'accentue pour lutter contre le variant Delta qui se répand. L'Inde a indiqué avoir enregistré plus de 45.000 cas de «champignon noir», une infection fongique mortelle à 50% qui se répand parmi les patients atteints du Covid-19. Suivez l'évolution de la situation en direct.

15h01

Deux cents millions d'Européens sont complètement vaccinés contre le Covid-19, soit plus de la moitié de la population adulte, a annoncé jeudi la Commission européenne qui a fixé un objectif de 70% d'adultes vaccinés cet été.

"Jusqu'à aujourd'hui il y a eu 200 millions de personnes qui sont vaccinées complètement dans l'Union européenne", a déclaré une porte-parole de la Commission, Dana Spinant, lors d'un point de presse, précisant que cela correspondait à "54,7% d'adultes" totalement vaccinés.

14h48

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a averti jeudi que l'augmentation rapide des cas de coronavirus alimentée par le variant Delta du Covid-19 constituait "une source croissante d'incertitude" pour l'économie de la zone euro.

"La reprise de l'économie de la zone euro est en bonne voie", a déclaré Mme Lagarde lors d'une conférence de presse. "Mais la pandémie continue de jeter une ombre, d'autant plus que le variant Delta constitue une source croissante d'incertitude." La remontée des contaminations, due à ce variant, pourrait freiner la reprise "dans les services, notamment dans le tourisme et l'hôtellerie", a-t-elle ajouté.

13h12

Le département des Landes, confronté à "une évolution rapide et importante de la situation sanitaire", a décidé jeudi de prolonger jusqu'au 4 août les mesures restrictives qu'il avait déjà maintenues pour enrayer la propagation du covid 19.

Dans ce département où les touristes affluent chaque été sur les plages, les "rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public" avec plus de 20 personnes simultanément restent interdits, tout comme les "festivals de plein air", "spectacles et concerts avec du public debout et dans les établissements recevant du public", ont annoncé la préfecture et l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. La préfecture maintient en outre la jauge maximale de 5.000 personnes assises dans les établissements recevant du public ainsi que l'interdiction de consommer de l'alcool "sur la voie publique et dans les espaces publics de plein air" des communes les plus touristiques. Interdiction également d'y diffuser de la musique amplifiée. Enfin, l'obligation de port du masque est maintenue dans les zones les plus denses de ces mêmes communes touristiques.

11h49

La pandémie de coronavirus aura un impact "à long terme" sur la santé mentale des populations, a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à l'occasion d'une réunion à Athènes de ministres et responsables de la Santé.

"De l'anxiété liée à la transmission du virus, à l'impact psychologique des confinements et de l'auto-isolement, aux conséquences liées au chômage, aux difficultés financières et à l'exclusion sociale, (...), tout le monde est affecté d'une manière ou d'une autre", estime l'OMS, dans un communiqué.

La pandémie aura un "impact à long terme et d'une grande portée", prévient l'organisation.

11h33

Angela Merkel s'est dite jeudi inquiète de la dynamique "exponentielle" des nouvelles infections au Covid-19 en Allemagne, notamment en raison de la progression du variant Delta, exhortant la population à se faire vacciner.

"Nous avons une croissance exponentielle" du nombre de nouveaux cas de coronavirus et "je trouve cette dynamique inquiétante", a déclaré la chancelière lors d'une conférence de presse à Berlin. "Chaque vaccination compte. Chaque vaccination est un pas, un petit pas, vers un retour à la normalité pour tous", a-t-elle ajouté.

9h14

Le taux d’incidence a dépassé les 422 cas pour 100 000 habitants ce mercredi dans les Pyrénées-Orientales, selon la préfecture.

8H04

La Chine a rejeté jeudi la proposition de l'OMS de poursuivre l'enquête sur l'origine de la pandémie dans le pays asiatique, où les premiers malades au monde du Covid ont été identifiés fin 2019.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé la semaine dernière un audit des laboratoires dans les régions où les premiers cas de coronavirus ont été identifiés -- une référence à la ville chinoise de Wuhan, un temps à l'épicentre de l'épidémie.

Jeudi, le vice-ministre chinois de la Santé, Zeng Yixin, s'est dit "extrêmement surpris" par cette proposition.

7h41

Cuba connaît une "augmentation dramatique" des cas de Covid-19 dans plusieurs de ses provinces où circule notamment le variant Delta.

"Les cas de Covid-19 et les décès sont en hausse à Cuba, où de nombreuses provinces connaissent des augmentations dramatiques des contaminations", a déclaré en conférence de presse Carissa Etienne, la directrice de l'OPS, l'agence régionale de l'Organisation mondiale de la santé.

6h24

Le pass sanitaire est de retour devant les députés ce jeudi. Sur le millier d'amendements déposés, une centaine seulement avait été examinée dans la soirée. L'ordre du jour a donc été modifié pour que les débats reprennent toute la journée, retardant la navette avec le Sénat.

6h02

Le port du masque est à nouveau obligatoire dans l'espace public dans certaines communes de Meurthe-et-Moselle de l'Hérault et de la Vendée, ont annoncé mercredi soir les préfets de ces départements.

5h54

L'Inde a enregistré au cours des deux derniers mois plus de 45.000 cas de "champignon noir", une infection fongique mortelle à 50% qui se répand parmi les patients atteints du Covid-19.

Plus de 4.200 personnes sont décédées de la mucormycose, maladie rare habituellement, mais qui s'est répandue en Inde parmi les malades du Covid-19 après leur rétablissement, selon le gouvernement.