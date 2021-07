Etats-Unis : la vaccination bientôt ouverte aux moins de 12 ans ?

La vaccination pour les enfants ? Joe Biden y croit. Le président américain a assuré que les moins de 12 ans pourraient «bientôt» être vaccinés contre le Covid-19, sous réserve des recommandations scientifiques.

«Peut-être qu'au début de l'année scolaire, fin août ou début septembre, nous aurons l'autorisation» de fournir des doses aux enfants, a déclaré Joe Biden. Il a précisé qu'il attendait pour cela les indications des laboratoires. «Je ne dis pas aux scientifiques ce qu'ils doivent faire. Je n'interfère pas», a-t-il assuré. «Donc actuellement, des tests sont en cours, et une décision sera prise en fonction du résultat.»

Celui-ci pourrait être connu très rapidement. Selon le docteur Anthony Fauci, qui coordonne la lutte scientifique contre le Covid-19 aux Etats-Unis, les données sur la vaccination des enfants seront disponibles avant l'hiver. Moderna et Pfizer sont d'ores et déjà en train de mener des essais cliniques. «Mais ça ne veut pas dire que tout sera autorisé d'un coup», a prévenu Anthony Fauci. «Il nous faudra l'autorisation de l'Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA).»

Et en France ?

Des trois vaccins acceptés aux Etats-Unis, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, aucun n'est pour l'instant autorisé pour les moins de 12 ans. Le reste du monde a appliqué la même règle, à l'exception de la Chine. Les enfants de 3 à 17 ans peuvent se faire injecter le vaccin Sinovac. Certaines régions ont d'ailleurs rendu cette injection obligatoire pour retourner à l'école.

En France, la vaccination des enfants n'est pas encore sur la table. Mais les discussions en cours aux Etats-Unis pourrait bien ouvrir la voie à ce débat. Les résultats de Pfizer et de Moderna, une fois transmis à la FDA, pourraient être confiés à l'Agence européenne des médicaments (EMA) en hiver. Sous réserve, bien sûr, que le vaccin soit efficace pour les moins de 12 ans et qu'il soit suffisamment avantageux pour eux de le faire.

A noter tout de même qu'en France, un millier d'enfants de moins de 12 ans ont déjà reçu leurs deux doses, d'après Santé Publique France. Le vaccin n'est - théoriquement - pas autorisé pour eux mais, s'ils sont atteints de certaines maladies, ils font figure d'exception. «Un très petit nombre d'enfants à très haut risque de Covid-19 sévère pourrait être vacciné selon le même schéma que les adultes dès que possible», a justifié la Société Française de Pédiatrie dans un avis.