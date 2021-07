Le rappeur Lil Uzi Vert pourrait devenir le premier homme à s'acheter...une planète

Le rappeur Lil Uzi Vert serait sur le point d’acquérir la planète WASP-128b, et de devenir ainsi le premier humain propriétaire d’un corps céleste.

La chanteuse Grimes a dévoilé cette information ce jeudi sur son compte Twitter. «J’ai essayé de surprendre tout le monde», a tweeté en guise de réponse le même jour Lil Uzi Vert en ajoutant, concernant la transaction, qu’il «y travaille encore».

Apparently @LILUZIVERT owns this planet - just a heads up https://t.co/rcyQ2ts7Hj — Grimes (@Grimezsz) July 22, 2021

Grimes a également précisé dans un autre message que les papiers étaient presque prêts pour officialiser l’acquisition de cette planète par le rappeur.

I tried 2 surprise everyone



still working on it #neuralink https://t.co/JQz57Nidic — Uzi London (@LILUZIVERT) July 22, 2021

WASP-127b a été découverte en 2016, a précisé Ulyces.

Documentation almost complete for @LILUZIVERT to legally claim wasp-127b - this is huge! First human to legally own a planet https://t.co/GBizLOC1yq — Grimes (@Grimezsz) July 22, 2021

L’exoplanète, sur laquelle se trouverait une grande quantité de métaux et peut-être également de l’eau, se trouve à 522.6 années-lumière de la Terre. Un peu trop loin pour envisager d'y passer un jour sa retraite.