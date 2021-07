TikTok : les vidéos de cet éboueur atteignent des records

Un petit phénomène. Dans le Calvados, un jeune éboueur s'est filmé pendant son travail et a posté les vidéos sur TikTok. Résultat : il enchaîne les millions de vues.

À 25 ans, Jimmy De Pinho Coreia a bien compris le fonctionnement de la plateforme. Avec sa bonne humeur et le plaisir qu'il prend à faire son travail, il a réussi à toucher une somme phénoménale d'internautes pour leur donner le sourire.

Pendant la collecte des ordures ménagères, on peut donc le voir danser sur plusieurs musiques à côté de son camion. Chaque partie de son travail, y compris le simple fait de ramasser un sac-poubelle, devient un prétexte pour une nouvelle chorégraphie. Et le résultat est là, puisqu'il cumule près de 8 millions de vues sur certaines de ses vidéos.

«Push The Feeling On»

«J’ai fait une première vidéo il y a un mois. Au départ, c’était juste un délire avec un collègue. Mais je l’ai postée sur les réseaux sociaux et rapidement, j’ai vu qu’elle attirait plus de 100 000 personnes ! J’en ai donc fait d’autres et mes collègues se prennent aussi au jeu. Parfois ce sont eux qui me filment. C’est très simple mais je sens que ça met tout le monde en joie», explique-t-il au Parisien.

L'une de ses vidéos les plus vues reprend une mode de la plateforme. On peut le voir danser à côté du camion en marche, tout en ramassant les poubelles sur la musique «Push The Feeling On» de Nightcrawlers. Une tendance qui avait notamment fait exploser les vues de Mufasa, un influenceur américain.