Alaska : attaqué et harcelé par un ours, un homme secouru par les garde-côtes

En Alaska, un homme attaqué puis harcelé dans son campement par un ours, a été secouru, ce vendredi 22 juillet, par un hélicoptère des garde-côtes.

L'équipage a observé «un signe SOS au-dessus d'un cabanon», dans un camp de mineurs, rapporte l'Agence France-Presse (AFP). Puis, en s'approchant, les garde-côtes américains ont aperçu un homme qui leur faisait signe au sol.

©Handout / US COAST GUARD / AFP

«L'équipage s'est alors posé et est entré en contact avec l'individu qui nécessitait des soins médicaux après avoir été attaqué par un ours quelques jours plus tôt», ont-ils expliqué dans un communiqué.

Blessé à la jambe et au niveau du torse, l'homme a été transporté en hélicoptère jusqu'à Nome, ville située à l'extrême pointe Ouest de l'Alaska, pour être soigné.

L'animal qui l'a attaqué est revenu au camp et l'a harcelé toutes les nuits pendant une semaine, a expliqué la victime. Ce sont ses amis, inquiets de ne pas le voir revenir le jour prévu à Nome, qui avaient donné l'alerte.