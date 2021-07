Chine : après les inondations, l’arrivée d’un typhon fait craindre le pire

Alors que ce 23 juillet 2021, la Chine déplore désormais 56 personnes décédées suite aux inondations dévastatrices qu’elle a subi ces derniers jours, voilà qu’un typhon menace de s’abattre ce week-end, sur Shanghai.

Le typhon, nommé «In-Fa» qui veut dire feu d’artifice, a déclenché une alerte orange émis par le service météorologique chinois qui met en garde. En effet, des vents annoncés à plus de 150km/h et accompagnés de pluies diluviennes toucheront la zone qui abrite des dizaine de millions d’habitants.

Pour le moment, In-Fa se trouve à environ 600 kilomètres des côtes du Zhejiang, une province qui se situe vers l’est de la Chine et qui est bercée par la mer de Chine orientale.

Bilan terrible à Zhengzou

Dans la province du Henan se trouvant un peu plus à l’ouest, qui compte une population de près de 100 millions d’habitants, la capitale de Zhengzhou s’est littéralement retrouvée sous l’eau. Et pour cause, des précipitations records représentant environ un an de pluie sont tombées en l’espace de seulement trois jours, causant de nombreux dégâts.

Alors que les rues se sont transformées en rivières de boue, une rame du métro de la ville a été engloutie par l’eau, provoquant la mort de 12 personnes. Et malgré la présence des secours qui continuent de s’activer sur place, le bilan s’alourdit encore.

Tandis qu’une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort à la suite de cette catastrophe naturelle, d’autres sont encore portées disparues. En attendant, des bulldozers transportent les premiers rescapés, et des pompiers sont sur place, équipés d'énormes pompes qui aspirent l’eau.

Ce vendredi les autorités municipales de Zhengzhou ont fait état de 395.000 personnes évacuées, indiquant des dégâts estimés à plus de 65,5 milliards de yuans, soit près de 8,5 milliard d’euros.

Avec le cyclone tropical qui devrait frapper ce week-end la ville de Shanghai et ses régions alentours, le bilan risque d’être désastreux pour le pays asiatique.