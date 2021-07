Elle meurt lors d'un saut à l'élastique effectué sans élastique par erreur

Une jeune femme a trouvé la mort, dimanche dernier, lors d’un saut à l’élastique en Colombie.

Agée de 25 ans, la victime a sauté depuis un viaduc de 50 mètres de haut, à Amagá, avant que sa corde ne soit attachée.

Comme le rapporte le New York Post, elle aurait sauté après avoir entendu le signal de l’instructeur. Or le «go» était destiné à son petit-ami, avec qui elle était venue faire cette activité, pour la première fois.

A young Colombian dies after jumping into the void by mistake in 'bungee jumping', Yecenia Morales assisted with her boyfriend to do bungee jumping, a jump into the void with harnesses subject to safety devices but died when jumping into the void after confusing the instructions pic.twitter.com/lSwy7tHpk5

