Belgique : de nouveaux dégâts après les violents orages, plusieurs voitures emportées

La Belgique à nouveau touchée par d'importantes précipitations. Dix jours après les inondations qui ont fait 36 morts dans le pays, de fortes pluies ont provoqué des dégâts considérables à Dinant, dans la province de Namur, emportant sur leur passage un grand nombre de véhicules.

Ces fortes pluies ont touché en début de soirée 11 communes de la vallée de la Meuse, où elles ont provoqué des inondations. Sur la rue de Philippeville, les voitures n'ont pas pu résister à la puissance des eaux, comme le prouvent de nombrueses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Certains véhiculent ont obstrué un passage à niveau. Le quartier de la gare a lui aussi été touché par les précipitations, forçant les autorités à interrompre le trafic ferroviaire. « Cela fait 57 ans que j’habite Dinant comme riverain de la Meuse, je n’ai jamais vu ça », a expliqué l’ancien bourgmestre de Dinant et actuel député provincial Richard Fournaux, selon des propos rapportés par Lesoir.be.

Aucune victime n'était à déplorer, a déclaré à l'AFP un porte-parole du centre de crise national vers 23h00 (21h00 GMT), précisant que les orages étaient terminés et la situation «stabilisée».

Le porte-parole du centre de crise national, Antoine Iseux, a toutefois précisé que la situation était «sans commune mesure» avec les inondations des 14 et 15 juillet, car les pluies n'avaient cette fois pas provoqué de crue. Elles ont malgré tout causé des dégâts matériels, inondant des caves, endommageant la voirie, des habitations et des voitures.

A Namur, capitale de la Wallonie, un mur s'est effondré sur une chaussée près du casino, en contrebas de la citadelle, et plusieurs maisons ont été évacuées.

La Belgique a été frappée les 14 et 15 juillet par des inondations sans précédent, à la suite de fortes crues provoquées par plusieurs jours de pluies diluviennes. Elles ont touché principalement la région de Liège, dans l'est de la Wallonie, la partie francophone de la Belgique, et fait 36 morts, ainsi que sept personnes toujours portées disparues, selon un dernier bilan publié samedi par le centre de crise.