DIRECT - Coronavirus : des milliers de manifestants dans les rues de France contre le pass sanitaire

L'Assemblée nationale a adopté vendredi en première lecture le nouveau projet de loi anti-Covid qui prévoit l'extension controversée du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, au bout d'une nuit blanche marquée par d'âpres débats. Suivez l'évolution de la situation en direct.

16h55

Des milliers de personnes ont défilé ce samedi 24 juillet dans les rues de France, pour protester contre le pass sanitaire. Ils étaient environ 2.000 à Lille parmi les manifestants aux profils variés et de tous âges, scandant «liberté, liberté». «Nous sommes là pour défendre la liberté, défendre nos acquis que nous sommes en train de perdre. Nous défendons le droit d'avoir le choix. Nous ne sommes pas anti vaccin, mais ce n'est pas un vaccin, c'est une expérimentation, on attend un retour d'expérience et on veut garder le droit du choix», affirme à l'AFP Pascal, aide-soignant en maison d'accueil spécialisée à La Bassée (Nord) vêtu d'une blouse blanche.

Quelque 4.000 personnes ont bruyamment manifesté samedi dans les rues de Strasbourg contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale en scandant «liberté, liberté» ou appelant Emmanuel Macron à la «démission», a constaté l'AFP. Parti peu après 14H00 de la place Kléber derrière une banderole proclamant «Nous ne sommes pas de la chair à Macron», le cortège a longé l'hypercentre de la cité alsacienne, pour rallier vers 16H00 la place de la République.

«Gilets jaunes, antifascistes, féministes, syndiqués, citoyens, en colère, écolos... Ni Etat, ni patrie, ni patron. Il est temps de se réveiller», indiquait une autre banderole.

Poing levé, les manifestants ont scandé à plusieurs reprises «liberté, liberté» et appelé le chef de l'Etat à la «démission».

14h06

Nice va proposer à partir de mercredi des tests salivaires pour détecter le Covid-19 aux enfants de 3 à 17 ans accueillis dans ses centres de loisirs, mais sans obligation, a indiqué samedi à l'AFP le maire de la ville, Christian Estrosi.

"Nous allons proposer et recommander très fortement des tests salivaires qui pourront être effectués à l'entrée des établissements, mais un enfant qui n'aura pas fait le test sera accepté car la loi ne m'autorise pas à le refuser", a précisé le premier magistrat de Nice.

Vendredi soir, des parents avaient reçu des mails de la ville leur indiquant qu'à défaut de test ou de certificat de vaccination, leurs enfants ne seraient pas admis en centres de loisirs, mais "il s'agit d'une circulaire mal rédigée par l'administration", selon M. Estrosi.

En dehors de ce test salivaire, praticable à l'entrée des établissements ou dans un centre dédié, et qui ne sera demandé qu'une fois par semaine, les parents pourront aussi présenter un certificat de vaccination de leur enfant ou de rétablissement s'il a été contaminé par le coronavirus.

13h33

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a mis samedi la pression sur le gouvernement et la majorité à l'Assemblée, en brandissant la menace d'un désaccord entre sénateurs et députés qui ferait dérailler le calendrier du projet de loi anti-Covid.

Le Sénat dominé par la droite a entamé samedi l'examen des articles du nouveau texte anti-Covid qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Les sénateurs ont rejeté des amendements, notamment de la gauche, qui visaient à supprimer ce dispositif phare.

13h18

L'Espagne imposera une quarantaine anti-Covid de dix jours aux voyageurs en provenance d'Argentine, de Colombie, de Bolivie et de Namibie à partir du 27 juillet, a annoncé le gouvernement samedi.

Cette quarantaine pourra être réduite à sept jours si le voyageur présente un test négatif le septième jour, a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ce décret entre en vigueur pour une période initiale de 14 jours, renouvelable.

11h58

Les autorités afghanes, confrontées depuis deux mois à une offensive tous azimuts des talibans, ont décrété samedi un couvre-feu nocturne dans l'ensemble du pays à l'exception de trois provinces dont celle de Kaboul.

"Afin d'endiguer la violence et de limiter les mouvements des talibans, un couvre-feu est décrété de 22H00 à 0400 (17H30 à 23H30 GMT) dans 31 provinces du pays", indique le ministère afghan de l'Intérieur dans un communiqué, en précisant que seules les provinces de Kaboul, du Panchir et de Nangarhar (Est) ne sont pas concernées par cette mesure.

08h45

Des milliers de personnes ont manifesté samedi contre les mesures de confinement dans les deux plus grandes villes d'Australie et plusieurs ont été arrêtées à Sydney après de violents affrontements avec la police.

A Sydney, des échauffourées ont eu lieu entre policiers à cheval et manifestants qui leur ont lancé des pots de fleurs et des bouteilles alors que les habitants ont ordre de rester chez eux pendant un mois pour endiguer la reprise de l'épidémie de Covid-19.

À Melbourne, les médias locaux ont indiqué que des milliers de personnes avaient envahi les rues après s'être rassemblés devant le parlement de l'État de Victoria en début d'après-midi.

07h32

"Pour la liberté" et "contre la dictature sanitaire": après une première mobilisation nationale le 17 juillet, des dizaines de manifestations sont à nouveau prévues samedi dans toute la France, contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Près de 110.000 manifestants sont attendus sur l'ensemble du territoire, selon les autorités.

A Paris, trois manifestations ont été déclarées auprès de la préfecture, à midi depuis la place de la Bastille jusqu'à la porte de Champerret, ainsi qu'entre la Place Malraux et les Invalides, et à 14H30 au Trocadéro.

Au moins une dizaine de rassemblements sont prévus en Auvergne-Rhône-Alpes, y compris à Lyon où la mobilisation démarrera à 15H00 depuis la place Bellecour (2e arrondissement).

07h12

L'Islande, un des premiers pays dans le monde à avoir levé ses contrôles sanitaires pour les voyageurs vaccinés, a annoncé vendredi de nouvelles restrictions pour faire face à une forte hausse des cas de Covid-19.

Dès dimanche minuit jusqu'au 13 août, les rassemblements publics seront limités à 200 personnes, la règle de distanciation d'un mètre entrera à nouveau en vigueur, et les bars et restaurants devront fermer à 23H00.

07h01

Cuba, qui enregistre une forte hausse des cas de Covid-19, a reçu vendredi 1,7 million de seringues et en attend encore plus de 4 millions, de la part de groupes américains opposés à l'embargo économique des Etats-Unis.

L'île de 11 millions d'habitants connaît actuellement une augmentation inquiétante des contaminations et des décès dus au Covid-19. Au total, le pays a enregistré 316.383 cas déclarés et 2.203 décès, selon les chiffres officiels datant de vendredi.