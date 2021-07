Le Vatican dévoile son immense patrimoine immobilier pour la première fois de son Histoire

Une opération de transparence sans précédent. Samedi 24 juillet, le Vatican a pour la première fois de sa longue histoire publié des informations relatives à son patrimoine immobiler.

Dévoilées dans deux documents distincts - un état financier consolidé du Saint-Siège, et le tout premier budget public de l'Administration du Patrimoine du Saint-Siège (APSA) - ces informations font état de la possession de plus de 5.000 biens immobiliers, selon l'agence Reuters. Dans le détail de ces deux documents qui totalisent une cinquantaine de pages, on y apprend que le plus petit Etat du monde est propriétaire de 4.051 propriétés en Italie, et d'environ 1.120 situées à l'étranger ( le total ne tient pas compte de ses ambassades, souvent prestigieuses, disséminées à travers le monde).

Pour la plupart, ces biens sont loués aux employés de l'Eglise, à des prix inférieurs à ceux du marché. Des bâtiments institutionnels (écoles, couvents, hôpitaux...) représentent 40 % du total, et seuls 14% des propriétés italiennes sont calquées sur les prix du marché, selon les documents toujours cités par Reuters.

La fin des achats immobiliers pour investissement

L'Administration du Patrimoine du Saint-Siège possède par ailleurs des propriétés à visée d'investissement, dans des quartiers huppés de Londres, Genève, Lausanne et Paris.

C'est justement un de ces biens, basé à South Kensington, à Londres, et acheté par le Secrétariat d'Etat du Vatican en 2014, qui a entraîné un procès, qui s'ouvrira le mardi 27 juillet, au Vatican. Il concerne 10 personnes, dont un cardinal, qui seront poursuivis pour détournements de fonds, blanchiment d'argent, extorsion ou encore abus de pouvoir.

Ce procès, et la décision de ne plus effectuer ce genre d'opérations par la suite, est l'un des exemples de la volonté affichée du pape François d'apporter plus de transparence, en tout cas financière, au sein de l'Eglise.