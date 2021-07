Manche : 80 migrants, dont 20 enfants, secourus en tentant de rejoindre l'Angleterre

80 migrants, dont 20 enfants et une femme enceinte, ont été secourus après avoir tenté de rejoindre l'Angleterre.

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) a repéré ce 25 juillet deux embarcations en difficulté. La patrouille de service public (PSP) Flamant de la Marine nationale a été envoyée pour leur porter secours.

Les migrants traversaient illégalement la Manche pour atteindre les côtes anglaises. Ils ont été ramenés au port de Calais, où ils ont été pris en charge par les pompiers. Ils sont tous «sains et saufs», a précisé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Les traversées de ce type se multiplient depuis quelques années. En 2020, 9.500 ont eu lieu, soit quatre fois plus qu'en 2019. Les traversées illégales de la Manche restent pourtant extrêmement dangereuses : les courants forts et la faible température de l'eau constituent des risques mortels pour les migrants. En 2020, 6 se sont noyés et 3 ont disparu en mer.

26 filières de passeurs «démantelées»

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, compte bien en finir avec ces traversées illégales. En visite à Calais (Pas-de-Calais) ce 24 juillet, il a annoncé que 26 filières de passeurs avaient été démantelées depuis le début de l'année.

Le ministre a également demandé à Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, de «s'occuper du nord de l'Europe» et en particulier «du littoral Nord-Pas-de-Calais». Actuellement, Frontex est plutôt mobilisée au niveau des frontières grecques et italiennes.

En attendant l'appui de cette agence, la France peut compter sur le Royaume-Uni : Londres s'est engagée à verser 62,7 millions d'euros en 2021 - 2022 pour «appuyer la France dans son action d'équipement et de lutte contre l'immigration irrégulière».