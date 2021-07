Algérie : les autorités durcissent les mesures sanitaires pour contrer la reprise épidémique

L’Algérie fait face à une recrudescence de cas de coronavirus sur son territoire. Pour endiguer cette reprise de l'épidémie, les autorités ont pris la décision d’imposer de nouvelles mesures de restriction, et d’accélérer la campagne de vaccination.

Le pays enregistre ses records d’infections quotidiennes depuis le début de la pandémie, avec plus de 1200 nouvelles contaminations ces derniers jours. Les services hospitalier sont saturés, et font face à des pénuries d'oxygène. Une accélération due au variant Delta, qui représentait le 15 juillet dernier 71% des virus circulant dans le pays, selon les données de l’Institut Pasteur d’Algérie. Un taux qui devrait grimper à plus de 90 % dans les prochaines semaines, selon ses projections.

Pour contenir cette reprise épidémique, les autorités ont décidé de mettre en place de nouvelles mesures restrictives dans 35 des 58 préfectures du pays, où le virus circule activement. Le couvre-feu est notamment étendu de 20h à 6h du matin dans ces provinces, y compris à Alger, dès ce lundi et pour une durée de 10 jours.

Certains espaces publics seront également fermés, notamment les plages, les centres culturels, ou encore les salles de sport. Les cafés et les restauranst devront baisser le rideau et ne pourront plus effectuer que de la vente à emporter. Les transports publics et privés seront aussi suspendus les week-ends sur l’ensemble du territoire algérien.

Amplifier la vaccination

Autre levier pour ralentir la propagation du virus : la vaccination. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune souhaite «l'augmentation du taux de vaccination dans les wilayas (les préfectures, ndrl) à forte densité démographique, étant les premiers foyers de contamination.»

La campagne vaccinale prend du retard en Algérie, où seulement 10% de la population a reçu une dose de sérum. Le Président souhaite qu’au moins 2,5 millions de personnes soient vaccinées le plus rapidement possible à Alger, et au moins la moitié des habitants des provinces d’Oran, Constantine, Sétif et Ouargla, régions où la circulation du virus est plus importante.

L’Algérie n’a pourtant reçu que sept millions de doses de vaccins (dont Spoutnik V, AstraZeneva, Sinovac et Sinopharm) pour ses 44 millions d’habitants. Le pays devrait cependant bientôt pouvoir produire sur son territoire le sérum du laboratoire chinois Sinovac, et ainsi disposer de doses plus rapidement.