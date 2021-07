Allemagne : de nouvelles restrictions envisagées pour les personnes non-vaccinées

Face à l’augmentation des cas de Covid-19 en Allemagne, les autorités envisagent de serrer la vis avec de nouvelles restrictions pour les personnes non-vaccinées, même testées négatives.

Le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel, Helge Braun, a déclaré dans la presse allemande ce dimanche que «les personnes vaccinées auront certainement plus de liberté que les personnes non-vaccinées.» «Cela pourrait signifier qu'accéder à des endroits comme les restaurants, les cinémas et les stades ne serait plus possible, même pour les personnes non-vaccinées testées, car le risque est trop élevé», a-t-il expliqué.

Actuellement, les Allemands doivent eux aussi posséder un pass sanitaire (preuve de vaccination ou test négatif) pour se rendre dans certains lieux publics, comme les restaurants, les cinémas ou les salles de sport. Or, depuis plusieurs semaines, le taux de reproduction du virus ne cesse d’augmenter, passant de 0,52 mi-juin à 1,29 aujourd’hui, selon les données de CovidTracker. Une reprise épidémique en grande partie imputable au variant Delta, très contagieux.

Pas d'obligation de vaccination

Le ministre de la santé Jens Spahn avait déjà déclaré au début du mois que les personnes vaccinées seraient à l’avenir exemptées de certaines restrictions : «Tant qu'il n'y a pas de mutation qui altère la protection, la vaccination complète signifie que des mesures de restrictions comme celles de l'hiver dernier ne sont pas nécessaires chez les personnes vaccinées.» Tant que les vaccins sont efficaces donc, les personnes ayant reçu leurs deux doses devraient être dispensées de nouvelles mesures restrictives.

Angela Merkel a pourtant déclaré le 13 juillet dernier qu’elle n’avait pas «l’intention» de rendre la vaccination obligatoire en Allemagne, y compris pour les soignants ou autres professionnels en contact avec le public, comme cela a été décidé en France. La chancelière mise davantage sur la volonté de la population, ainsi que sur des campagnes publicitaires pour inciter à la vaccination. Aujourd'hui, 60% de la population allemande a reçu au moins une dose de vaccin, et 49% de la population est totalement vaccinée.