DIRECT - Coronavirus : le nombre de malades hospitalisés en France repasse au dessus des 7.000

Le Parlement a adopté définitivement dimanche soir, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h14

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est repassé lundi au dessus de la barre des 7.000, dont près de 1.000 en soins critiques, selon les chiffres de Santé publique France qui témoignent de la reprise de l'épidémie. Avec 607 nouvelles hospitalisations en 24 heures, 7.079 patients sont désormais soignés pour Covid dans les hôpitaux, contre 6.843 dimanche. Le nombre de nouvelles hospitalisations a presque doublé par rapport à lundi dernier (360).

Dans le même temps, les services de soins critiques ont reçu en 24 heures 135 nouveaux malades, contre 16 dimanche. Ce chiffre de nouvelles admissions en réanimation sur 24 heures n'avait pas été aussi élevé depuis le début juin. Au total, 952 personnes sont hospitalisées dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 886 dimanche et 902 il y a une semaine.

19h17

Les Etats-Unis "maintiennent à ce stade les restrictions existantes" aux voyages internationaux, en dépit des demandes de réciprocité émanant notamment de l'Union européenne, a annoncé lundi la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, lors d'un point presse régulier. Elle a justifié cette décision en particulier par la propagation rapide du variant Delta.

Tandis que les pays de l'Union européenne ont décidé de rouvrir leurs propres frontières aux Américains, à condition qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19 ou présentent un test négatif, les Etats-Unis maintiennent les leurs fermées depuis plus d'un an. Le Canada a lui aussi décidé de rouvrir sa frontière à partir du 9 août pour les citoyens américains et les résidents permanents vivant aux Etats-Unis pleinement vaccinés. Washington avait annoncé début juin la constitution de groupes de travail avec le Canada, le Mexique, l'Union européenne et le Royaume-Uni pour se pencher sur la question des voyages internationaux.

15h52

Les hôpitaux de la capitale sénégalaise, Dakar, sont "proches de la saturation" à cause d'un afflux de malades du Covid-19, avec un personnel médical "en burn out", ont déclaré lundi des responsables du ministère de la Santé.

"Nous sommes débordés et proches de la saturation, avec quasiment 99% de taux d'occupation des lits à Dakar", au nombre de 602 dans les hôpitaux, a expliqué à l'AFP le directeur national des établissements publics de Santé, Ousmane Dia.

15h30

La quatrième vague ne va tarder à déferler sur la France métropolitaine. Désormais, toutes les régions présentent un taux d'incidence supérieur au seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, selon Santé publique France.

14h54

Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt a appelé lundi les douaniers à "la plus grande rigueur" dans les vérifications sanitaires et le contrôle aux frontières des voyageurs, qui s'exposent à un renvoi ou un placement à l'isolement sans les documents nécessaires.

"Les contrôles sanitaires des personnes doivent devenir une priorité des services des douanes jusqu'à ce que la situation sanitaire soit de nouveau maîtrisée", indique dans un document transmis à l'AFP le ministre délégué, dont dépendent les douaniers.

"Je vous demande d'appliquer avec la plus grande rigueur le cadre juridique en vigueur", ajoute le courrier, qui prévoit que les effectifs dédiés aux contrôles soient renforcés et rappelle que les voyageurs de 12 ans ou plus doivent prouver qu'ils sont vaccinés, ou être munis d'un test de dépistage négatif de moins de 72 heures ou d'un certificat de rémission.

13h28

De nouvelles mesures pour lutter contre la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Haute-Corse, fréquentée par des milliers de touristes et où le taux d'incidence du Covid-19 est "quatre fois" supérieur au taux national, ont été annoncées lundi par le préfet.

Une interdiction de rassemblement de plus de dix personnes sur les plages et les espaces naturels après 21H sera effective dès mardi en Haute-Corse où le taux d'incidence du Covid-19 est de 699 pour 100.000 habitants, soit plus de "quatre fois le taux national" (166), a expliqué le préfet de Haute-Corse, François Ravier lors d'une conférence de presse.

"La situation sanitaire se dégrade de jour en jour" avec "une croissance inquiétante du nombre de cas" notamment des personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui fait craindre "que la pression sur le système hospitalier remonte très vite", a-t-il souligné. La Haute-Corse est, depuis deux semaines, le deuxième département le plus touché de France.

11h53

La semaine dernière, plus d'1,8 millions de Français ont pris leur rendez-vous de vaccination sur Doctolib. Cela représente un total de 5,4 millions de Français depuis lundi 12 juillet.

11h49

Petites échoppes, restaurants de rue et quelques centres commerciaux ont rouvert lundi en Indonésie à la faveur d'un assouplissement des restrictions contre le Covid-19, certains s'inquiétant cependant que cela ne favorise une reprise de l'épidémie.

Dimanche soir, le président indonésien Joko Widodo a annoncé que le confinement partiel imposé début juillet se poursuivrait jusqu'au 2 août pour tenter d'enrayer la propagation du variant Delta, très contagieux. Mais ces restrictions pèsent sur les petits commerces et notamment sur les marchés traditionnels et les warungs, ces petits restaurants de rue.

D'où la décision de les assouplir. Centres commerciaux et mosquées des zones moins touchées par la pandémie ont également eu l'autorisation de rouvrir, à condition qu'elles limitent l'affluence et leurs heures d'ouverture. Au marché Pondok Labu de Jakarta, cette levée partielle des restrictions a été accueillie avec soulagement.

11h29

Le pass sanitaire vaut "mieux qu'un confinement", a estimé lundi la candidate de droite à l'élection présidentielle Valérie Pécresse, rejetant toute "désobéissance civile" synonyme selon elle de "chienlit".

"Notre liberté s'arrête là où la loi nous impose d'agir. Je le dis : s'il n'y a que la désobéissance civile, c'est la chienlit. Et moi je ne serai jamais du côté de la désobéissance civile", a-t-elle lancé sur RMC. Elle faisait référence aux manifestations antipass sanitaire et aux appels de certains députés, dont Jean-Luc Mélenchon (LFI), à "désobéir".

11h08

SUD-Rail a appelé lundi les cheminots "à ne pas réaliser de contrôle sur les pass sanitaires", qui deviendront nécessaires à partir d'août pour voyager à bord des TGV, trains Intercités et trains internationaux au départ de la France. Le syndicat demande aux agents de la SNCF de n'effectuer que "leurs seules missions de sécurité et de contrôle des titres de transport", indique-t-il dans un communiqué.

Concernant les salariés de la SNCF (contrôleurs, agents de la sûreté ferroviaire) qui devront disposer d'un pass sanitaire pour pouvoir travailler à bord de ces trains longue distance à compter du 30 août, SUD-Rail prévient qu'il "n'hésitera pas à appeler à la grève sur l'ensemble" du groupe, "si l'État et la direction de la SNCF venaient à confirmer leurs intentions de sanctionner" les salariés sans pass "par une suspension ou un reclassement" à un poste n'exigeant pas ce pass.

10h43

Emmanuel Macron annonce que le cap des 40 millions de primo-vaccinés a été franchi, et appelle à "continuer".

C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue ! pic.twitter.com/zzrSkAx5M7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2021

"40 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit près de 60% de la population (+ 4 millions en quinze jours)", a écrit dans un tweet le président, qui se trouve actuellement en Polynésie française.

10h40

Le Conseil constitutionnel annonce qu’il rendra sa décision le 5 août au sujet de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui implique l’extension du pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour certaines professions.

09h14

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est félicité lundi d'un "consensus large" au Parlement après l'adoption dimanche soir du projet de loi prévoyant l'extension controversée du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants.

"Force est de constater qu'il y a un consensus large autour des annonces du président de la République et des mesures qui sont portées par le gouvernement", s'est réjoui M. Attal sur RTL pour qui "il n'y a pas de fatalité à ce que la quatrième vague déferle sur notre hôpital" dans les prochaines semaines.

08h57

La Chine a fait état lundi de 76 nouveaux malades du Covid, un nombre record depuis janvier, la plupart des cas étant enregistrés dans une province limitrophe de Shanghai, ville la plus peuplée du pays.

Premier pays confronté au coronavirus fin 2019, le géant asiatique a quasiment éradiqué la maladie sur son sol depuis le printemps 2020 et la vie en Chine est depuis largement revenue à la normale.