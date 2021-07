Incendies en Sardaigne : la France et la Grèce envoient des Canadair, l'état de calamité décrété

Dépassée par l'ampleur des incendies qui ravagent une partie de la Sardaigne, l'Italie a demandé l'aide de ses voisins, dimanche 25 juillet. Son appel n'est pas resté sans réponse puisque, ce lundi 26 juillet, quatre Canadair envoyés par la France et la Grèce ont rejoint l'île pour soutenir les équipes de secours.

Des centaines d'habitants ont été contraints de fuir leur domicile pour échapper aux flammes. 7.500 hommes, sept Canadair et 13 hélicoptères italiens étaient déjà engagés sur le terrain, avant que les équipements français et grec ne leur parviennent.

Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme. Chilometri e chilometri di territorio devastato. Danni incalcolabili. E il vento continua a spingere le fiamme. L’emergenza #incendi non finisce pic.twitter.com/p9aShj80IW — Nicola Pinna (@nicola_pinna) July 25, 2021

Plus de 20.000 hectares de forêt, d'oliveraies et de cultures ont été brûlés. Les incendies ont été provoqués par la sécheresse et la chaleur, combinées au sirocco qui, selon certains habitants, est plus violent que jamais. Dans l'Ouest de la Sardaigne, particulièrement touché, l'état de calamité a été décrété.

Christian Solinas, le gouverneur sarde, a indiqué qu'il était encore impossible d'évaluer les dommages pour le moment. Mais il évoque sans hésitation «un désastre sans précédent». Dans un communiqué, il énumère : «des dizaines de milliers d'hectares de végétation détruits, des entreprises et des maisons brûlées, du bétail tué».

L'élu affirme avoir écrit au Premier ministre italien, Mario Draghi, pour qu'une partie des fonds prévus pour le plan de relance post-Covid soit affectée à la reforestation des zones ravagées par le feu. En attendant sa réponse, Christian Solinas garde les yeux rivés sur la progression des incendies, toujours en cours. Les secours craignent l'arrivée du mistral, qui pourrait modifier leur trajectoire.