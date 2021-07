Inondations en Europe : après l'Allemagne et la Belgique, au tour du Royaume-Uni d'être touché

L'Europe sous les eaux. Après l'Allemagne et la Belgique mi-juillet, c'est au tour du Royaume-Uni d'être touché par d'importantes inondations. Tour d'horizon des situations pays par pays.

Dimanche, des pluies torrentielles orageuses sur le sud-est de l'Angleterre ont entraîné en fin de journée des inondations dans les rues de Londres. De quoi provoquer des perturbations dans les transports (train, bus, voiture, métros). Sur Twitter, les pompiers de Londres ont indiqué lundi matin avoir reçu plus de 1.000 appels pour des incidents liés aux inondations. Les intempéries doivent se poursuivre jusqu'à ce lundi.

Thank you to our 999 Control Officers who took more than 1,000 calls to flooding incidents into the early hours of this morning, as well as to crews who rescued people from cars, assisted people from their homes & protected properties from flood water https://t.co/cyj5xkCE7C pic.twitter.com/NiWwwfDM4U

— London Fire Brigade (@LondonFire) July 26, 2021