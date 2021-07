Cigarette électronique : l'OMS dénonce des produits «dangereux» et veut une réglementation sévère

La nicotine dans une cigarette électronique reste de la nicotine. C'est en substance ce que tient à rappeler l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui publie ce mardi 27 juillet un nouveau rapport dédié à la lutte contre le tabagisme. L'agence onusienne réclame une réglementation plus sévère pour encadrer l'utilisation de ces produits jugés dangereux pour la santé.

Le document, rédigé en association avec Bloomberg philantropies, signale notamment la palette grandissante des e-cigarettes, dont les fabricants ciblent principalement un public jeune. Proposant quelque 16.000 arômes souvent sucrés et régressifs, ils visent notamment les adolescents et profitent d'une image «rassurante» comparée à celle des cigarettes classiques.

The aerosols from e-cigarettes contain toxic substances that can cause





cancer



cardiovascular diseases



lung disorders



damage to children’s brain development#CommitToQuit e-cigarettes now for a healthier life!





