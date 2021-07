DIRECT - Coronavirus: «Il y a une décorrélation entre les hospitalisations et les diagnostics», souligne Olivier Véran

Le Parlement a adopté définitivement dimanche soir, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Suivez l'évolution de la situation en direct.

17h19

Olivier Véran a confirmé qu’il y avait une décorrélation entre les cas positifs à la Covid-19, et les nouvelles hospitalisations et les entrées en réanimation. «Il y a moins de patients hospitalisés pour formes graves du Covid dans notre pays qu’il y en avait lors des vagues précédentes pour le même nombre de contaminés», a-t-il expliqué. Avant de souligner le rôle de la vaccination : «On a beaucoup moins de risque de développer des formes graves et donc d'être hospitalisé et d'aller en réanimation quand on est vacciné», a souligné le ministre.

12h49

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.169.966 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Plus de 194.611.850 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

12h42

Quelque 70% de la population adulte de l'UE a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid 19, a annoncé mardi la Commission européenne, qui a appelé à ne pas baisser la garde face aux variants. Plus de la moitié des adultes (57%) sont totalement vaccinés, a indiqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

Face à la dangerosité du variant Delta, elle a appelé à poursuivre l'effort et appelé tous ceux qui en ont la possibilité à se faire vacciner "pour leur propre santé et protéger les autres".

09h43

Face à "une dégradation sanitaire brutale" liée au Covid, la préfecture de Gironde a rendu mardi le port du masque obligatoire à Bordeaux centre et dans les zones touristiques, une mesure qui touche donc désormais les stations balnéaires de la côte atlantique, des Sables-d'Olonne à la frontière espagnole.

Les autorités préfectorales de Vendée, Charente-Maritime, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont pris récemment des arrêtés similaires, face à une aggravation de la situation épidémique. En Gironde, l'obligation du port du masque assortie d'une interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique (hors terrasse autorisée), entrera en vigueur mercredi 28 juillet jusqu'au 31 août dans des stations comme Lacanau, Lège-Cap-Ferret ou Arcachon, précise la préfecture dans un communiqué. Exception : les jardins, les parcs, les espaces naturels et les plages.

La préfecture fait état d'un "taux d'incidence" dans le département "qui atteint aujourd'hui 314 nouveaux cas pour 100.000 habitants contre 180 vendredi dernier et seulement 40 il y a deux semaines". Dans l'ensemble de la Gironde le masque devra être porté "dans les marchés, brocantes, files d'attentes ou accueils collectifs de mineurs" et "la mesure s'applique à toute personne de plus de onze ans et se déplaçant à pied", indique-t-elle.