Les deux Corées renouent le dialogue

Les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud seraient-elles en voie d’amélioration ? Après plus d’un an de coupure, les deux pays ont annoncé rétablir leurs canaux de communication.

Cette annonce coïncide avec le 68e anniversaire de l’armistice qui a mis fin de la guerre de Corée (1950-1953), alors que les deux États sont encore techniquement en état de guerre. Pyongyang et Séoul ont annoncé que leurs chefs ont échangé plusieurs lettres depuis le mois d’avril. Ils ont ainsi communément décidé que la fin de la suspension des communications serait la première étape vers le rétablissement de leurs relations diplomatiques.

«Conformément à l'accord conclu entre les hauts dirigeants, le Nord et le Sud ont pris la mesure de remettre en service toutes les lignes de communication intercoréennes à partir de 10h le 27 juillet», a déclaré l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont donc parlé au téléphone ce matin pendant trois minutes. Selon la BBC, ils devraient se rappeler ce mardi après-midi, et dorénavant, au moins une fois par jour. «Les deux dirigeants ont décidé de restaurer la confiance mutuelle entre les deux Corées dès que possible et d'avancer à nouveau dans la relation», a indiqué le bureau du président Moon.

Vers une reprise des négociations sur le programme nucléaire ?

Après trois rencontres en 2018, les relations entre les deux Corées s’étaient dégradées après l'échec du deuxième sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump à Hanoi, en février 2019, qui avait pour objectif de signer un accord de dénucléarisation pour rétablir la paix dans la péninsule.

La Corée du Nord avait ensuite décidé de couper les ponts avec Séoul en juin 2020, accusant des militants sud-coréens d’être à l’origine de l’envoi de prospectus anti-Pyongyang par-delà la frontière.

Après l’échec des négociations avec Donald Trump, Moon Jae-in place de grands espoirs dans le président Joe Biden pour relancer les discussions sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Si depuis l’arrivée du démocrate à la Maison Blanche, les échanges diplomates avec Washington sont restés au point mort, le rétablissement des communications intercoréennes est vu par les experts comme un signe d’ouverture à la négociation de la part de Pyongyang.