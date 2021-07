Voyage : les Etats-Unis ne comptent pas rouvrir les frontières aux Européens

La Maison Blanche reste inflexible. Ce 26 juillet, les Etats-Unis ont indiqué qu'ils ne comptaient pas rouvrir les frontières pour les voyageurs étrangers, y compris ceux en provenance d'Europe qui ont été vaccinés.

«Nous allons maintenir les restrictions de voyage ainsi. (...) Le variant Delta, plus transmissible, se répand ici et dans le monde», a expliqué la porte-parole de l'administration Biden, Jen Psaki, en conférence de presse. Les Etats-Unis, comme une bonne partie des pays de la planète, connaissent en effet une forte hausse des contaminations depuis plusieurs semaines. Sur les 14 derniers jours, le nombre de cas quotidiens a augmenté de 144 % en moyenne d'après les données publiées par le New York Times.

Jen Psaki a expliqué que cette situation, qui touchait en particulier les non-vaccinés, «devrait continuer dans les semaines à venir». L'effort de vaccination se poursuit dans le pays, mais de moins en moins de doses sont administrées. 60 % des 18 ans et plus ont terminé leur schéma vaccinal, quand l'administration centrale vise les 70 %. Seuls six Etats sur les 50 ont pour le moment atteint leur objectif : le Vermont, le Massachusetts, le Connecticut, le Maine, Rhode Island et le Maryland.

Aucune date annoncée

Sur les réseaux sociaux, de nombreux expatriés s'agacent de la situation. Ceux-ci demandent à pouvoir rentrer en France visiter leurs proches avec l'assurance de pouvoir à nouveau rentrer sur le territoire américain. Une situation jugée incompréhensible, d'autant que les touristes américains peuvent se rendre en Europe depuis le début du mois de juillet.

Au début du mois de juin, l'administration américaine avait formé un groupe de travail avec le Canada, le Mexique, l'Union européenne et le Royaume-Uni pour déterminer quand les restrictions prendraient fin. Au 27 juillet, aucune date n'a été avancée par Washington.