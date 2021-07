Covid-19 : qu'est-ce que le syndrome PIMS qui touche particulièrement les enfants

La Direction générale de la santé a alerté sur le syndrome PIMS, qui peut atteindre les enfants ayant été infectés par le coronavirus.

Le syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) est une nouvelle entité inflammatoire systémique chez l'enfant. Il provoque différents symptômes : fièvres, douleurs abdominales, diarrhée, nausées et des vomissements. Les médecins conseillent également d'être attentifs à d'autres signes cliniques, tels que des signes de choc (pâleur, polypnée) ou encore des signes cutanés et muqueux (injection conjontivale, lèvres sèches et fissurées...).

Il s'agit d'une pathologie assez rare et sévère. En effet, 520 cas ont été recensés en France au 13 juin 2021, selon la Direction générale de la santé.

Ne pas hésiter à se rendre aux urgences

En cas de symptômes, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de se rendre aux urgences. D'autant plus s'il y a eu infection au coronavirus dans les 4 à 6 semaines précédant les symptômes. Si l'enfant présente des risques ou des signes de défaillance hémodynamique, il est conseillé de contacter le SAMU.

La prise en charge du PIMS se fait au sein du service pédiatrique de l'hôpital. Elle est coordonnée par des urgentistes, pédiates et des cardiologues et infectiologues. Les objectifs du traitement sont de prévenir et corriger les défaillances d'organes (défaillance cardiaque, vasoplégie). Le but est aussi de réduire l'inflammation et limiter les risques de séquelles.