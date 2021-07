DIRECT - Coronavirus : la Martinique confinée pour 3 semaines à partir de vendredi

Le Parlement a adopté définitivement dimanche soir, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Suivez l'évolution de la situation en direct.

23h42

Ce mercredi 28 juillet, le préfet de la Martinique Stanislas Cazelles a annoncé de nouvelles restrictions pour le département. Un confinement va être mis en place à partir du vendredi 30 juillet pour une durée de trois semaines sur l'île. Le couvre-feu, qui s'appliquait jusqu'à maintenant de 21h à 5h du matin, débutera à partir de 19h, a jouté le préfet.

L’épidémie de #COVID19 poursuit sa brutale accélération en Martinique. Afin de lutter contre la propagation du virus, le préfet de la Martinique prend de nouvelles #mesures https://t.co/QFzTLX1nJE pic.twitter.com/Mawnq629lx — Préfet de la Martinique (@Prefet972) July 28, 2021

Quant aux déplacements, il seront restreints à un périmètre de 10km. Au-delà de cette zone et en dehors des heures de couvre-feu, ils devront être justifiés par une attestation.

21h58

Selon Santé publique France, 6 054 049 personnes ont été testées positives au Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France, dont 27 934 ces dernières 24 heures. Le nombre de morts du Covid-19 atteint 111 768 dont 85 254 à l'hôpital. Ces dernières 24 heures, 40 décès ont été enregistrés, indique aussi l'organisme de santé.

21h15

Près de 1.000 patients malades d'une forme grave du Covid-19 étaient traités mercredi dans les services de soins critiques, selon les données sanitaires attestant d'une flambée des contaminations. Les services de soins critiques accueillent 992 malades, contre 978 la veille, et 859 il y a une semaine, avec 91 nouvelles admissions depuis mardi. Le chiffre des hospitalisations a poursuivi une hausse entamée il y a quelques jours seulement, avec 7.208 patients mercredi contre 7.137 mardi.

17h34

La Haute autorité de santé a donné mercredi son feu vert à l'utilisation du vaccin Moderna pour les 12-17 ans, qui avait déjà reçu une autorisation de mise sur le marché européen le 24 juillet.

"Dans le contexte d'une circulation forte du variant Delta, la HAS valide l'intégration du vaccin Moderna dans la stratégie vaccinale", élargie aux adolescents depuis la mi-juin avec l'autorisation donnée à une vaccination avec le produit Pfizer-BioNTech, a annoncé l'instance publique indépendante, dans un communiqué.

16h59

Les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 dans l'Union européenne et aux États-Unis seront désormais exemptés de quarantaine en Angleterre, une mesure très attendue des expatriés qui ne s'applique pas aux arrivées de France, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.

15h50

Le panachage de deux vaccins différents pour la première et la seconde dose augmenterait l’immunité contre le Covid-19, selon deux études parues dans la revue scientifique Nature.

15h16

L'état d'urgence a été déclaré en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, vient d’annoncer Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

15h09

La loi sur le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août.

15h08

"De nouvelles études montrent qu'une troisième dose a des effets neutralisants contre le variant Delta plus de cinq fois plus élevés chez les jeunes et plus de onze fois chez les personnes plus âgées après deux doses", affirme aujourd'hui Pzifer qui prévoit de publier des données plus détaillées dans les semaines à venir.

14h21

Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 à Tokyo a dépassé mercredi les 3.000 pour la première fois, et plusieurs départements voisins envisagent des restrictions pour faire face à une nette recrudescence des infections.

La capitale japonaise, actuellement sous le coup d'un état d'urgence sanitaire alors qu'elle accueille depuis vendredi dernier les Jeux olympiques, a signalé mercredi 3.117 cas de coronavirus, un nouveau record local effaçant celui de la veille, et une très forte accélération par rapport à la semaine dernière.

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a de nouveau appelé ses administrés à éviter "les sorties inutiles et non urgentes".

12h51

Pfizer prévoit d'écouler pour 33,5 milliards de dollars de vaccins anti-Covid cette année.

12h25

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.179.675 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT.

Plus de 195.244.860 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

11h58

Le Royaume-Uni va donner 817.000 doses de vaccin contre le coronavirus au Kenya, a annoncé le gouvernement britannique avant une rencontre mercredi entre le président Uhuru Kenyatta et le Premier ministre Boris Johnson.

Les 400.000 premières doses doivent être expédiées cette semaine, a précisé le gouvernement britannique dans un communiqué. Ce don s'inscrit dans la fourniture de neuf millions de doses du vaccin AstraZeneca via le dispositif de partage Covax ou directement à des pays.

11h52

Les habitants de Sydney vont devoir s'armer de patience et passer un mois supplémentaire en confinement, ont annoncé mercredi les autorités locales, invoquant des contaminations toujours plus nombreuses et un taux de vaccination faible.

La plus grande ville d'Australie devait initialement mettre fin à son confinement de cinq semaines le 30 juillet, mais les restrictions ont été prolongées de quatre semaines, jusqu'au 28 août. "Je me rends bien compte de ce que nous demandons aux gens pendant les quatre semaines à venir mais c'est parce que nous voulons protéger notre communauté et nous assurer de pouvoir rebondir aussi rapidement que possible", a expliqué la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud Gladys Berejiklian.

"Nous avons vraiment besoin que les gens se comportent bien tout le temps. Ne baissez pas la garde", a-t-elle plaidé. A Melbourne en revanche, le confinement a pu être levé mardi après deux semaines grâce à "de la détermination et à un dur travail", a souligné le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Dan Andrews.

09h37

Plus de la moitié de la population vivant en Allemagne est désormais entièrement vaccinée contre le Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, alors que le pays s'inquiète d'une remontée des courbes d'infection.

"Plus d'un Allemand sur deux (50,2%, soit 41,8 millions) bénéficie d'une protection vaccinale complète, 61,1% (50,85 millions) des citoyens ont été vaccinés au moins une fois. Plus il y aura de personnes qui se feront vacciner maintenant, plus l'automne et l'hiver seront sûrs !", a écrit Jens Spahn sur Twitter.

09h32

Seuls les collégiens et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance si un cas de Covid est détecté dans leur classe à partir de la rentrée, a annoncé mercredi Jean-Michel Blanquer, qui a précisé que les classes d'écoles primaires fermeraient, elles, dès le premier cas positif.

"Dans le secondaire, seuls les élèves non vaccinés seront évincés et devront suivre l'enseignement à distance", a déclaré le ministre de l'Education nationale sur Franceinfo, les autres pouvant poursuivre en présentiel. Le non vacciné reste à la maison, le vacciné reste en cours? L'a-t-on interrogé. "Exactement", a répondu M. Blanquer, alors que la France fait face à une quatrième vague épidémique.

09h03

L'extension du pass sanitaire aux transports de longue distance entrera en vigueur "entre le 7 et le 10 août", une fois le texte de loi promulgué, a affirmé mercredi le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

Adoptée par le Parlement dans la nuit de dimanche à lundi, la loi sur cette mesure "est actuellement revue par le Conseil constitutionnel, elle devrait être promulguée le 7 août et mise en application dans les jours qui suivent, entre le 7 et le 10 août", a révélé M. Djebbari.