Emeutes en Afrique du Sud : 57 millions de dépenses supplémentaires dans la sécurité

Suite aux troubles meurtriers qui ont secoué le pays ces dernières semaines, l'Afrique du Sud va dépenser 57,1 millions d'euros supplémentaires dans la sécurité.

Le Trésor, service économique de Pretoria, va «allouer des fonds supplémentaires» de 250 millions de rands (14,3 millions d'euros) à la police et de 750 millions de rands (42,9 millions d'euros) à l'armée, a déclaré le ministre des Finances, Tito Mboweni, lors d'une conférence de presse. Ces fonds sont «destinés à leur permettre de mettre en oeuvre et d'accomplir la tâche qui leur a été confiée par le président de la République», a ajouté le ministre.

Un lourd bilan

Ces violences ont fait au moins 330 morts et entraîné des dégâts et pillages qui vont coûter 50 milliards de rands, soit 2,8 millliards d'euros à l'économie. Le président Cyril Ramaphosa a déployé 25.000 soldats pour renforcer la police, débordée par les pillages et les violences massives et généralisées.

Le gouvernement, qui a dénoncé des violences orchestrées, a déjà arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'en être les instigateurs, traduites en justice la semaine dernière.