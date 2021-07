DIRECT - Coronavirus : retour du masque obligatoire dans 85 communes de Haute-Savoie

Alors que la Martinique se reconfine pour trois semaines, l'état d'urgence sanitaire a été décrété en Guadeloupe, avec la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h dès demain. L'agence régionale de santé alerte sur la progression «fulgurante» des contaminations dans le département. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

14h31

La Haute-Savoie impose le retour du port du masque en extérieur jusqu'au 31 août dans les communes de plus de 5.000 habitants, celles au bord des lacs d'Annecy et Léman, et dans les communes les plus touristiques. Une hausse du taux d'incidence "de 370% en 10 jours" a été constatée dans le département ces derniers jours. Selon le Dauphiné libéré, la mesure concerne 85 communes.

13h03

La situation épidémique dans le Grand Est est "inquiétante", avec des chiffres de contamination qui "montent en flèche", notamment dans le Bas-Rhin et chez les jeunes, ont annoncé jeudi la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS).

"La situation dans le Grand Est est inquiétante, elle l'est encore plus dans le Bas-Rhin (...) les chiffres montent en flèche", avec "huit départements sur dix qui ont atteint le taux (d'incidence) de 50 pour 100.000 habitants", soit le seuil d'alerte, a déclaré lors d'une conférence de presse Josiane Chevalier, la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin.

Le taux d'incidence moyen dans la région est de 104 pour 100.000 habitants (contre 189 au niveau national), "avec des disparités départementales" allant de 157 dans le Bas-Rhin à 29 dans les Ardennes, département moins peuplé où les interactions sont moins fortes, a précisé la directrice générale de l'ARS Grand Est, Virginie Cayré.

12h49

Jean Castex s'est alarmé jeudi à Agen de la situation sanitaire "dramatique" dans certains territoires d'outre-mer car un trop grand nombre d'habitants y sont, selon lui, "rétifs à la vaccination". "La vaccination est absolument indispensable", a réaffirmé le Premier ministre devant des élus du Lot-et-Garonne à la mairie d'Agen, où il a aussi visité un centre de vaccination et le centre hospitalier.

"Rien ne vaut la preuve par l'exemple", a-t-il ajouté, en rappelant que, sur sa proposition, le gouvernement avait déclaré la veille "l'état d'urgence sanitaire dans un certain nombre de territoires d'outre-mer où la situation est dramatique car ils sont rétifs à la vaccination".

L'état d'urgence a été déclaré mercredi soir en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, tandis qu'en Martinique un nouveau confinement a été imposé à partir de vendredi 19H pour une durée d'au moins trois semaines.

12h26

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.190.383 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

Plus de 195.893.120 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

12h13

Face à des chiffres de contamination "très préoccupants", le préfet de Haute-Savoie a décidé jeudi d'imposer le retour du port du masque en extérieur dans les villes et les lieux de rassemblement du département.

Dès jeudi et jusqu'au 31 août, précise le communiqué de la préfecture, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les communes de plus de 5.000 habitants, dans celles situées au bord des lacs (d'Annecy et Léman) et dans les communes les plus touristiques. A défaut d'arrêté municipal précisant où ces dispositions sont valables au sein de la commune, cette nouvelle règle sanitaire s'applique sur l'ensemble de son territoire urbanisé.

Cette obligation, qui s'applique aux plus de 11 ans, est aussi valable, dans l'ensemble de la Haute-Savoie, pour les rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés et brocantes et les files d'attentes des stades, salles de spectacles, gares, cafés et restaurants. La consommation d'alcool dans la rue et dans les parcs est interdite dans les communes concernées par l'obligation du port du masque.

09h58

Le maintien d'une quarantaine en Angleterre pour les voyageurs arrivant de France est "incompréhensible" et "discriminatoire", a estimé jeudi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes. "C'est excessif et incompréhensible sur un plan sanitaire (...) Ce n'est pas fondé scientifiquement", a déclaré Clément Beaune.

"C'est une décision discriminatoire à l'égard des Français puisque tous les Européens, même des pays qui ont des situations sanitaires plus difficiles que la nôtre au titre du variant Delta ou autre ne sont plus concernés par cette quarantaine", a-t-il ajouté. Les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 dans l'Union européenne et aux États-Unis seront exemptés à compter de lundi de quarantaine en Angleterre, à l'exception des arrivées en provenance de France.

09h11

Trois athlètes australiens vont rester à l'isolement tandis que la grande majorité de l'équipe d'Australie d'athlétisme, un temps placée en quarantaine jeudi matin, a finalement été autorisée à sortir, après que les tests effectués n'ont révélé aucun cas de Covid, a annoncé jeudi la fédération australienne (AA).

"Les trois membres seront testés tous les jours. Ils auront le droit de s'entraîner, sous stricts protocoles qui restreignent leurs contacts avec les autres. À ce stade, tous les athlètes vont prendre part aux compétitions comme prévu", écrit AA dans un communiqué.

08h19

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a annoncé jeudi que les ventes de son vaccin contre le Covid-19 avaient atteint 1,17 milliard de dollars au cours du premier semestre. Ce chiffre correspond à la livraison d'environ 319 millions de doses dans le monde.

Les ventes ont représenté 572 millions de dollars en Europe, et 455 millions dans les pays émergents, selon un communiqué du groupe suédo-britannique.

08h05

Alors que l'état d'urgence sanitaire a été décrété en Guadeloupe mercredi, l'agence régionale de santé alerte sur la progression "fulgurante" des contaminations dans le département.

"C'est violent. Nous avons plus qu'un triplement du nombre de cas d'une semaine sur l'autre, ça n'est jamais arrivé lors des vagues précédentes", a indiqué Valérie Denux, la directrice générale de l'ARS à l'AFP. Le nombre de cas confirmés en Guadeloupe du 19 au 25 juillet s'élève à 1.072, contre 281 la semaine précédente.

Par ailleurs, les indicateurs montent en flèche, avec notamment un taux de positivité (proportion de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées) qui était de 10% sur cette période et qui s'oriente encore à la hausse, à 15,6% sur les trois premiers jours de cette semaine. L'inquiétude est d'autant plus forte que la couverture vaccinale est faible dans l'archipel, avec seulement 21% de la population qui a reçu une première injection.

08h03

Le Syndicat National des Enseignements de Second degré, principal syndicat des collèges et lycées, juge les mesures annoncées par le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, "contreproductives", pointant notamment des "trous dans la raquette".