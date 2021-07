DIRECT - Coronavirus : trois premiers patients vont être transférés samedi de la Martinique vers Paris

Alors que la Martinique et la Réunion se reconfinent respectivement pour trois et deux semaines, l'état d'urgence sanitaire a été décrété en Guadeloupe, avec la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h dès demain. L'agence régionale de santé alerte sur la progression «fulgurante» des contaminations dans le département. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

22h20

Trois premiers patients hospitalisés en raison du Covid-19 en Martinique seront transférés samedi vers Paris dans un vol médicalisé, a confirmé jeudi Benjamin Garel, directeur du CHU de Port-de-France.

Ces transferts interviennent alors que les services hospitaliers martiniquais sont saturés par la quatrième vague de l'épidémie et qu'un nouveau confinement sera imposé sur l'île à partir de vendredi 19H00 (23H00 GMT) pour une durée d'au moins trois semaines.

21h29

L'armée va dépêcher une quarantaine de soignants et logisticiens en Martinique pour faire face à la flambée de Covid-19 sur l'île, a annoncé jeudi soir le porte-parole de l'état-major.

"Ils viendront en appui du CHU de Fort-de-France dans les prochains jours", avec des lits de réanimation, a indiqué le colonel Pascal Ianni. "Le dimensionnement exact est en cours d'étude avec le ministère de la Santé", a-t-il ajouté. Mais il sera "de l'ordre de 40 à 50 spécialistes militaires médicaux (médecins, infirmiers, réanimateurs, etc.) et logisticiens", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Jean Castex a qualifié de "dramatique" jeudi la situation dans plusieurs territoires d'outre-mer, "rétifs à la vaccination". En Martinique, un nouveau confinement a été imposé à partir de vendredi 19H00 (23H00 GMT) pour une durée d'au moins trois semaines face à la hausse fulgurante des cas de Covid-19.

Le nombre de cas positifs y est passé de 2.241 cas positifs la semaine dernière à 3.537 cas, selon la préfecture, et le taux d'incidence de 280 cas à 995 pour 100.000 habitants. L'armée a déjà envoyé à plusieurs reprises des renforts médicaux Outre-mer pour faire face au Covid, notamment en Guyane où le module militaire déployé pendant deux mois a permis la prise en charge de 50 patients.

19h46

Plus de 1.000 patients malades d'une forme grave du Covid-19 étaient traités à l'hôpital dans les services de soins critiques, alors que les contaminations s'envolent, selon les chiffres de Santé publique France publiés jeudi. Les services de soins critiques accueillent 1.015 malades, contre 992 mercredi, et 868 il y a une semaine, avec 91 nouvelles admissions dans les dernières 24 heures. Cet indicateur était passé sous le seuil de 1.000 après le 6 juillet (1.032 patients), avant d'entamer une lente remontée.

Le nombre d'hospitalisations a lui aussi légèrement augmenté, avec 7.236 patients jeudi contre 7.208 mercredi, et 501 nouvelles admissions depuis la veille. La maladie a emporté 29 patients en 24 heures à l'hôpital.

Côté vaccination, depuis le début de la campagne fin 2020, 41.674.094 personnes ont reçu au moins une injection (soit 61,8% de la population totale) et 34.758.961 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 51,6% de la population totale), a indiqué la Direction générale de la santé dans un communiqué.

19h28

Israël appelle ses citoyens âgés de plus de 60 ans à recevoir une troisième dose de vaccin, a annoncé jeudi le Premier ministre israélien Naftali Bennett dans une déclaration télévisée.

Confronté à une hausse des contaminations ces dernières semaines liée à la propagation du variant Delta, l'Etat hébreu lance une «campagne de vaccination complémentaire» à partir de dimanche pour les personnes de plus de 60 ans ayant été vaccinées il y a plus de six mois, a déclaré M. Bennett.

15h48

Un confinement partiel va être mis en place sur l'île de la Réunion à partir de ce week-end jusqu'au 16 août prochain, a annoncé le préfet du département d'Outre-mer Jacques Billant ce jeudi. Il s'agit d'une première depuis le confinement du printemps 2020.

Le confinement s'appliquera de 5h à 18h en journée, pendant deux semaines, et sera renforcé d'un couvre-feu strict de 18h à 5h. Les déplacements seront limités à un rayon de 10km autour du lieu d'habitation du lundi au samedi et à 5km le dimanche, afin de «limiter les regroupements familiaux et amicaux si générateurs de contaminations».

15h04

La SNCF commencera à vérifier les passes sanitaires des passagers des TGV et Intercités "le jour où la loi sera en vigueur", c'est-à-dire le 9 août, a déclaré jeudi à l'AFP le PDG du groupe public, Jean-Pierre Farandou.

14h31

La Haute-Savoie impose le retour du port du masque en extérieur jusqu'au 31 août dans les communes de plus de 5.000 habitants, celles au bord des lacs d'Annecy et Léman, et dans les communes les plus touristiques. Une hausse du taux d'incidence "de 370% en 10 jours" a été constatée dans le département ces derniers jours. Selon le Dauphiné libéré, la mesure concerne 85 communes.

13h03

La situation épidémique dans le Grand Est est "inquiétante", avec des chiffres de contamination qui "montent en flèche", notamment dans le Bas-Rhin et chez les jeunes, ont annoncé jeudi la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS).

"La situation dans le Grand Est est inquiétante, elle l'est encore plus dans le Bas-Rhin (...) les chiffres montent en flèche", avec "huit départements sur dix qui ont atteint le taux (d'incidence) de 50 pour 100.000 habitants", soit le seuil d'alerte, a déclaré lors d'une conférence de presse Josiane Chevalier, la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin.

Le taux d'incidence moyen dans la région est de 104 pour 100.000 habitants (contre 189 au niveau national), "avec des disparités départementales" allant de 157 dans le Bas-Rhin à 29 dans les Ardennes, département moins peuplé où les interactions sont moins fortes, a précisé la directrice générale de l'ARS Grand Est, Virginie Cayré.

12h49

Jean Castex s'est alarmé jeudi à Agen de la situation sanitaire "dramatique" dans certains territoires d'outre-mer car un trop grand nombre d'habitants y sont, selon lui, "rétifs à la vaccination". "La vaccination est absolument indispensable", a réaffirmé le Premier ministre devant des élus du Lot-et-Garonne à la mairie d'Agen, où il a aussi visité un centre de vaccination et le centre hospitalier.

"Rien ne vaut la preuve par l'exemple", a-t-il ajouté, en rappelant que, sur sa proposition, le gouvernement avait déclaré la veille "l'état d'urgence sanitaire dans un certain nombre de territoires d'outre-mer où la situation est dramatique car ils sont rétifs à la vaccination".

L'état d'urgence a été déclaré mercredi soir en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, tandis qu'en Martinique un nouveau confinement a été imposé à partir de vendredi 19H pour une durée d'au moins trois semaines.

12h26

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.190.383 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

Plus de 195.893.120 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

12h13

Face à des chiffres de contamination "très préoccupants", le préfet de Haute-Savoie a décidé jeudi d'imposer le retour du port du masque en extérieur dans les villes et les lieux de rassemblement du département.

Dès jeudi et jusqu'au 31 août, précise le communiqué de la préfecture, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les communes de plus de 5.000 habitants, dans celles situées au bord des lacs (d'Annecy et Léman) et dans les communes les plus touristiques. A défaut d'arrêté municipal précisant où ces dispositions sont valables au sein de la commune, cette nouvelle règle sanitaire s'applique sur l'ensemble de son territoire urbanisé.

Cette obligation, qui s'applique aux plus de 11 ans, est aussi valable, dans l'ensemble de la Haute-Savoie, pour les rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés et brocantes et les files d'attentes des stades, salles de spectacles, gares, cafés et restaurants. La consommation d'alcool dans la rue et dans les parcs est interdite dans les communes concernées par l'obligation du port du masque.

09h58

Le maintien d'une quarantaine en Angleterre pour les voyageurs arrivant de France est "incompréhensible" et "discriminatoire", a estimé jeudi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes. "C'est excessif et incompréhensible sur un plan sanitaire (...) Ce n'est pas fondé scientifiquement", a déclaré Clément Beaune.

"C'est une décision discriminatoire à l'égard des Français puisque tous les Européens, même des pays qui ont des situations sanitaires plus difficiles que la nôtre au titre du variant Delta ou autre ne sont plus concernés par cette quarantaine", a-t-il ajouté. Les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 dans l'Union européenne et aux États-Unis seront exemptés à compter de lundi de quarantaine en Angleterre, à l'exception des arrivées en provenance de France.

09h11

Trois athlètes australiens vont rester à l'isolement tandis que la grande majorité de l'équipe d'Australie d'athlétisme, un temps placée en quarantaine jeudi matin, a finalement été autorisée à sortir, après que les tests effectués n'ont révélé aucun cas de Covid, a annoncé jeudi la fédération australienne (AA).

"Les trois membres seront testés tous les jours. Ils auront le droit de s'entraîner, sous stricts protocoles qui restreignent leurs contacts avec les autres. À ce stade, tous les athlètes vont prendre part aux compétitions comme prévu", écrit AA dans un communiqué.

08h19

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a annoncé jeudi que les ventes de son vaccin contre le Covid-19 avaient atteint 1,17 milliard de dollars au cours du premier semestre. Ce chiffre correspond à la livraison d'environ 319 millions de doses dans le monde.

Les ventes ont représenté 572 millions de dollars en Europe, et 455 millions dans les pays émergents, selon un communiqué du groupe suédo-britannique.

08h05

Alors que l'état d'urgence sanitaire a été décrété en Guadeloupe mercredi, l'agence régionale de santé alerte sur la progression "fulgurante" des contaminations dans le département.

"C'est violent. Nous avons plus qu'un triplement du nombre de cas d'une semaine sur l'autre, ça n'est jamais arrivé lors des vagues précédentes", a indiqué Valérie Denux, la directrice générale de l'ARS à l'AFP. Le nombre de cas confirmés en Guadeloupe du 19 au 25 juillet s'élève à 1.072, contre 281 la semaine précédente.

Par ailleurs, les indicateurs montent en flèche, avec notamment un taux de positivité (proportion de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées) qui était de 10% sur cette période et qui s'oriente encore à la hausse, à 15,6% sur les trois premiers jours de cette semaine. L'inquiétude est d'autant plus forte que la couverture vaccinale est faible dans l'archipel, avec seulement 21% de la population qui a reçu une première injection.

08h03

Le Syndicat National des Enseignements de Second degré, principal syndicat des collèges et lycées, juge les mesures annoncées par le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, "contreproductives", pointant notamment des "trous dans la raquette".