L'Arménie fait appel à la Russie dans son conflit avec l'Azerbaïdjan

Afin d'éviter une escalade d'affrontements, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré qu'il comptait demander le déploiement de «gardes-frontières russes» le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan.

Selon lui, la présence des Russes «permettrait de mener à bien les travaux de démarcation et de délimitation sans risque d'affrontements militaires». Cette déclaration intervient au lendemain de nouveaux affrontements entre soldats de Bakou et d'Erevan qui ont fait trois morts arméniens près du village frontalier de Sotk, dans l'est du pays.

Un climat de tension qui remonte

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés à l'automne 2020 dans une guerre pour le contrôle de la région du Nagorny Karabakh, revendiquée par les deux pays. Le conflit a tué plus de 6.500 personnes.

Après six semaines de combats, la guerre a pris fin avec un accord de cessez-le-feu, qui a vu l'Arménie céder à l'Azerbaïdjan des pans de territoire qu'elle contrôlait depuis des décennies. Quelque 2.000 soldats de la paix russes ont été déployés autour du Nagorny Karabakh.

Ces derniers mois, la tension est de nouveau remontée d'un cran le long de la frontière, Erevan accusant Bakou de chercher à prendre le contrôle de nouveaux territoires, ce que dément l'Azerbaïdjan.

Depuis mai, l'Arménie et l'Azerbaïdjan mènent des pourparlers, sous l'égide de la Russie, pour la délimitation et la démarcation de leurs frontières communes.