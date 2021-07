DIRECT - Coronavirus : 1.072 malades hospitalisés en services de soins critiques

La Réunion et la Martinique s'apprêtent à se reconfiner face à la hausse fulgurante des cas de Covid-19, une situation qualifiée jeudi de «dramatique» par Jean Castex. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

18h53

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de soins critiques continue de grimper en France, selon les chiffres publiés vendredi par Santé publique France qui a qualifié la tendance d'"alarmante".

Après avoir dépassé le seuil symbolique de 1.000 patients la veille, les services de soins critiques comptaient vendredi 1.072 malades contre 1.015 jeudi et 872 il y a une semaine. 165 nouveaux patients ont été admis en 24 heures dans ces services qui traitent les cas les plus graves. Cet indicateur était passé sous le seuil de 1.000 le 7 juillet, avant d'entamer une lente remontée.

Le nombre d'hospitalisations a aussi légèrement augmenté, avec 7.363 patients vendredi (dont 640 admis ces dernières 24 heures), contre 7.236 jeudi et 6.802 le vendredi précédent. Santé publique France a qualifié vendredi d’"alarmante" la "tendance très forte à l’augmentation" des entrées à l’hôpital, tout en soulignant qu’on restait pour le moment "sur des niveaux biens inférieurs" aux vagues précédentes.

17h35

L'Allemagne va généraliser dimanche l'obligation, pour les voyageurs de présenter un certificat de vaccination ou un test Covid négatif à leur entrée dans le pays, afin d'éviter un emballement de la pandémie, selon un décret adopté vendredi par le gouvernement.

"A partir du 1er août, toutes les personnes entrant en Allemagne seront obligées de présenter soit un test négatif, soit un certificat de vaccination, soit une preuve qu'ils sont guéris", a déclaré Ulrike Demmer, une porte-parole d'Angela Merkel. Cette obligation, qui s'applique à partir de l'âge de 12 ans, ne valait jusqu'à présent que pour les personnes arrivant en avion et se trouve ainsi étendue à tous les modes de transports.

16h42

Un seul cas de myocardite a été répertorié chez les adolescents depuis l'ouverture de la vaccination à cette tranche d'âge, a annoncé vendredi l'Agence du médicament (ANSM), qui indique par ailleurs un "signal potentiel" concernant les troubles menstruels après la vaccination.

"Depuis le 15 juin, 66 événements indésirables graves ont été observés après la vaccination" chez des adolescents de 12 à 17 ans, "dont un cas de myocardite en cours de rétablissement", précise l'autorité sanitaire dans son point sur les effets secondaires liés aux vaccins contre le Covid-19.

15h55

A l'heure où des pays occidentaux s'efforcent de vacciner un maximum de leur population avec deux doses contre le Covid-19, Israël s'avance en terrain inconnu en lançant vendredi une campagne en faveur d'une troisième dose de vaccin destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans.

Le nouveau président Isaac Herzog et son épouse Michal ont voulu tracer la voie à suivre en se faisant administrer en premier cette troisième dose Pfizer/BioNTech lors d'une cérémonie à l'hôpital Sheba, dans la banlieue de la métropole Tel-Aviv.

15h01

Les personnes non vaccinées contre le Covid-19 représentent environ 85% des malades hospitalisés en France, y compris en réanimation, et 78% des décès dus au virus, selon une étude publiée vendredi, qui rapproche le statut vaccinal et les entrées hospitalières.

Publiée pour la première fois, cette étude réalisée par la Drees, le service statistique des ministères sociaux, croise les données sur les résultats des tests Covid-19, les vaccinations anti-Covid-19 et les hospitalisations conventionnelles ou en soins critiques (réanimation, soins intensifs et soins continus) pour cette maladie.

A partir d'août, elle sera actualisée toutes les semaines et mise en ligne sur le site en open data de la Drees, a indiqué à l'AFP le ministère de la Santé.

12h56

Alléger les gestes barrière tels que le port du masque et la distanciation physique à un moment où toute la population n'est pas encore vaccinée accroît sensiblement le risque d'apparition de variants du coronavirus résistants au vaccin, montre une étude publiée vendredi.

Alors que près de 60% des Européens ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, cette étude montre la nécessité de maintenir d'autres précautions que le vaccin jusqu'à ce que tout le monde soit immunisé, expliquent ses auteurs.

Pour étudier comment le coronavirus pourrait muter en réaction à la progression de la couverture vaccinale, une équipe de chercheurs de plusieurs pays européens ont simulé la probabilité qu'une souche résistante aux vaccins émerge au sein d'une population de 10 millions d'habitants d'ici à trois ans. Leur modèle intègre comme variables le niveau de la population vaccinée, le taux de mutation du virus et sa vitesse de transmission, anticipant des "vagues" successives avec une envolée des contaminations suivie par une chute des nouveaux cas après l'instauration de restrictions (confinements, etc.).

12h46

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.202.179 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT.

Plus de 196.580.980 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

12h50

Le président du parti pro-Frexit UPR (Union populaire républicaine) François Asselineau a annoncé vendredi être positif au Covid-19, l'empêchant de manifester samedi à Paris contre le pass sanitaire, qu'il juge "absurde, injuste et totalement liberticide".

"J'ai été testé positif à la Covid-19 lundi" après avoir commencé à avoir des "courbatures, de la fièvre et a toussé au cours de la journée de dimanche", a expliqué le candidat à la présidentielle de 2022 (0,92% des voix en 2017) dans une vidéo postée sur le site de son parti. M. Asselineau a raconté s'être depuis procuré de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine, "fabriquée en Chine", "des traitements que Messieurs Véran et Macron interdisent aux Français mais qu'ils sont les premiers à prendre".

Selon lui, l'effet de ces médicaments a permi de faire baisser sa température en quelques jours, de "38-39°C (...) à 37,5°C".

12h16

Le pass sanitaire pourra être vérifié à tout moment pendant les voyages en train quand il sera obligatoire à partir du 9 août, a indiqué vendredi le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. Les contrôles auront lieu à l'embarquement, à bord avec des équipes dédiées et/ou au débarquement, a-t-il précisé.

"Le pass sanitaire sera mis en place le 9 août, et l'entreprise sera prête", a-t-il rappelé, ajoutant que la "règle d'or" pour les TGV Inoui, Ouigo, Intercités de jour et de nuit ainsi que les trains internationaux sera "un billet, un masque et un pass sanitaire".

L'objectif de la SNCF est d'intégrer le pass au billet d'ici septembre, a-t-il remarqué. Les TER et trains de la banlieue parisienne ne sont pas concernés.

11h33

Les personnes vaccinées pourraient-elles transmettre le virus ? Le ministère de la santé israélien a rendu publique des chiffres montrant que le vaccin de Pfizer et BioNtech ne protégerait plus qu’à 39 % contre l’infection. Les Etats-Unis recommandent à nouveau le port du masque à l’intérieur pour les vaccinés.

11h08

Joe Biden a pris une série de mesures pour doper la vaccination aux Etats-Unis, parmi lesquelles l'obligation pour des millions d'employés fédéraux soit d'être vaccinés, soit de se plier à une série de contraintes, selon un communiqué de la Maison Blanche jeudi. Les employés fédéraux non-vaccinés auront ainsi l'obligation de porter le masque en continu et ce même dans les zones où la circulation du Covid-19 est faible, et de se soumettre à des tests réguliers, une ou deux fois par semaine.

Ils seront aussi limités dans leurs déplacements, selon ce communiqué, diffusé peu avant une allocution du président américain. Sans aller jusqu'à l'obligation vaccinale pure et simple, il s'agit toutefois d'un changement de cap pour l'administration Biden qui jusqu'ici se refusait à associer toute idée de contrainte à la vaccination, insistant davantage sur la responsabilité individuelle et les messages d'encouragement. L'Etat fédéral emploie 4 millions de personnes, dont 2 millions de civils.

10h34

Le gouvernement japonais a décidé vendredi de prolonger l'état d'urgence à Tokyo et de l'étendre à quatre autres départements, alors que la crise sanitaire s'aggrave et touche aussi des participants aux Jeux olympiques, qui ont commencé il y a une semaine.

"Nous avons décidé de prolonger l'état d'urgence à Tokyo et à Okinawa (sud-ouest) jusqu'au 31 août", a dit le Premier ministre Yoshihide Suga lors d'une réunion ministérielle. L'état d'urgence va aussi être déclaré à Osaka (ouest) et dans trois départements limitrophes de Tokyo, a-t-il ajouté.

10h10

Le président israélien, Isaac Herzog, a reçu vendredi une troisième dose de vaccin contre le Covid-19, lançant ainsi une campagne en Israël en faveur d'une vaccination de rappel destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus.

"Nous commençons la campagne de vaccination de rappel", a déclaré le président Herzog, qui s'est fait administrer une troisième dose de vaccin anticovid à l'hôpital Sheba, situé dans la banlieue de la métropole israélienne Tel-Aviv.

10h06

Le préfet de Savoie a annoncé vendredi le retour de l'obligation du port du masque en extérieur dans les zones à "fortes fréquentation" pour lutter contre une "dégradation rapide" de la situation épidémique. Le taux d'incidence est de 242 pour 100.000 habitants dans ce département touristique et alpin (contre 206 au niveau national), relève la préfecture dans un communiqué, "ce qui représente une augmentation de 36% du nombre de nouveaux cas en une semaine".

Dans les hôpitaux, 43 personnes sont hospitalisés pour Covid-19, dont 3 en réanimation, ajoutent les autorités. L'obligation du port du masque concerne l'ensemble des événements extérieurs de plus de 10 personnes, les marchés et brocantes et les files d'attentes des stades, salles de spectacles, gares, cafés et restaurants. Il concerne également le centre-ville de Chambéry, Albertville, Aix-les-Bains, sur les rives du lac du Bourget et Chanaz.

La consommation d'alcool à l'extérieur "hors terrasses" est également interdite à Chambéry et Aix-les-Bains. La préfecture de Haute-Savoie, comme dans de nombreux départements touristiques touchés par une forte hausse du nombre de contaminations, avait pris des mesures similaire jeudi.

09h49

Le rapporteur de la commission des Lois au Sénat Philippe Bas a jugé vendredi "rapide" le "mouvement d'humeur" de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui a indiqué mardi qu'un salarié pourrait être licencié s'il ne respecte pas l'obligation vaccinale ou le pass sanitaire.

"Je crois que les réactions ont été un peu rapide et qu'il faut l'attribuer sans doute à un mouvement d'humeur", a-t-il déclaré sur RMC. "Il ne faut pas laisser croire que le licenciement sera possible", a-t-il lancé, appelant à ne pas "jeter de la confusion sur cette question". Mardi, Elisabeth Borne avait déclaré qu'un salarié pourrait bien être licencié s'il ne se conformait pas au pass sanitaire, après le vote du Parlement dimanche sur l'extension contestée du dispositif.

08h31

La Réunion et la Martinique se reconfinent. Jean Castex regrette les "rétifs à la vaccination", et trois premiers patients seront transférés samedi de Fort-de-France à Paris.

Trois premiers patients hospitalisés en raison du Covid-19 en Martinique, où les services hospitaliers sont saturés, seront transférés samedi vers Paris par un vol médicalisé, a confirmé jeudi à l'AFP Benjamin Garel, directeur du CHU de Port-de-France.

Alors que les hausses de cas de Covid-19 dues au variant Delta se concentraient ces dernières semaines en métropole, principalement dans les zones touristiques - littoral atlantique et côte méditerranéenne -, le gouvernement juge aussi la situation épidémique "inquiétante" dans le Grand Est, notamment dans le Bas-Rhin et chez les jeunes.

07h26

Air France-KLM a encore perdu 1,48 milliard d'euros au deuxième trimestre 2021, toujours accablé par le Covid-19, mais constate de "premiers signes de la reprise" depuis juin et pense retrouver une rentabilité opérationnelle au troisième trimestre.

Cette perte nette, du même montant que celle du premier trimestre, marque néanmoins une claire amélioration par rapport à celle du deuxième trimestre 2020, quand les conséquences de la crise sanitaire avaient plongé le groupe dans le rouge de 2,6 milliards d'euros. La perte du deuxième trimestre 2021, qui porte les pertes cumulées d'Air France-KLM depuis le début de la pandémie à plus de 10 milliards d'euros, a en outre été creusée par des éléments exceptionnels, dont un changement de régime de retraites chez KLM, a souligné vendredi l'entreprise dans un communiqué.