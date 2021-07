DIRECT - Coronavirus : la Réunion et la Martinique reconfinées, les restrictions se multiplient

La Réunion et la Martinique s'apprêtent à se reconfiner face à la hausse fulgurante des cas de Covid-19, une situation qualifiée jeudi de «dramatique» par Jean Castex. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

10h10

Le président israélien, Isaac Herzog, a reçu vendredi une troisième dose de vaccin contre le Covid-19, lançant ainsi une campagne en Israël en faveur d'une vaccination de rappel destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus.

"Nous commençons la campagne de vaccination de rappel", a déclaré le président Herzog, qui s'est fait administrer une troisième dose de vaccin anticovid à l'hôpital Sheba, situé dans la banlieue de la métropole israélienne Tel-Aviv.

10h06

Le préfet de Savoie a annoncé vendredi le retour de l'obligation du port du masque en extérieur dans les zones à "fortes fréquentation" pour lutter contre une "dégradation rapide" de la situation épidémique. Le taux d'incidence est de 242 pour 100.000 habitants dans ce département touristique et alpin (contre 206 au niveau national), relève la préfecture dans un communiqué, "ce qui représente une augmentation de 36% du nombre de nouveaux cas en une semaine".

Dans les hôpitaux, 43 personnes sont hospitalisés pour Covid-19, dont 3 en réanimation, ajoutent les autorités. L'obligation du port du masque concerne l'ensemble des événements extérieurs de plus de 10 personnes, les marchés et brocantes et les files d'attentes des stades, salles de spectacles, gares, cafés et restaurants. Il concerne également le centre-ville de Chambéry, Albertville, Aix-les-Bains, sur les rives du lac du Bourget et Chanaz.

La consommation d'alcool à l'extérieur "hors terrasses" est également interdite à Chambéry et Aix-les-Bains. La préfecture de Haute-Savoie, comme dans de nombreux départements touristiques touchés par une forte hausse du nombre de contaminations, avait pris des mesures similaire jeudi.

09h49

Le rapporteur de la commission des Lois au Sénat Philippe Bas a jugé vendredi "rapide" le "mouvement d'humeur" de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui a indiqué mardi qu'un salarié pourrait être licencié s'il ne respecte pas l'obligation vaccinale ou le pass sanitaire.

"Je crois que les réactions ont été un peu rapide et qu'il faut l'attribuer sans doute à un mouvement d'humeur", a-t-il déclaré sur RMC. "Il ne faut pas laisser croire que le licenciement sera possible", a-t-il lancé, appelant à ne pas "jeter de la confusion sur cette question". Mardi, Elisabeth Borne avait déclaré qu'un salarié pourrait bien être licencié s'il ne se conformait pas au pass sanitaire, après le vote du Parlement dimanche sur l'extension contestée du dispositif.

08h31

La Réunion et la Martinique se reconfinent. Jean Castex regrette les "rétifs à la vaccination", et trois premiers patients seront transférés samedi de Fort-de-France à Paris.

Trois premiers patients hospitalisés en raison du Covid-19 en Martinique, où les services hospitaliers sont saturés, seront transférés samedi vers Paris par un vol médicalisé, a confirmé jeudi à l'AFP Benjamin Garel, directeur du CHU de Port-de-France.

Alors que les hausses de cas de Covid-19 dues au variant Delta se concentraient ces dernières semaines en métropole, principalement dans les zones touristiques - littoral atlantique et côte méditerranéenne -, le gouvernement juge aussi la situation épidémique "inquiétante" dans le Grand Est, notamment dans le Bas-Rhin et chez les jeunes.

07h26

Air France-KLM a encore perdu 1,48 milliard d'euros au deuxième trimestre 2021, toujours accablé par le Covid-19, mais constate de "premiers signes de la reprise" depuis juin et pense retrouver une rentabilité opérationnelle au troisième trimestre.

Cette perte nette, du même montant que celle du premier trimestre, marque néanmoins une claire amélioration par rapport à celle du deuxième trimestre 2020, quand les conséquences de la crise sanitaire avaient plongé le groupe dans le rouge de 2,6 milliards d'euros. La perte du deuxième trimestre 2021, qui porte les pertes cumulées d'Air France-KLM depuis le début de la pandémie à plus de 10 milliards d'euros, a en outre été creusée par des éléments exceptionnels, dont un changement de régime de retraites chez KLM, a souligné vendredi l'entreprise dans un communiqué.