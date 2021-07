Finlande : un gigantesque feu de forêt ravage les vallées

Depuis plus de cinq jours, un gigantesque feu de forêt fait rage dans les vallées de Finlande. Plus de 300 hectares de végétations sont déjà partis en fumée, dans le plus grand feu des cinquante dernières années.

L’incendie s’est déclaré lundi dans l’ouest de la Finlande, au bord du Golfe de Botnie qui sépare le pays de la Suède. Si le feu a faibli depuis le début de la semaine, notamment grâce à des épisodes de pluie, les forêts brûlent toujours et les autorités estiment qu’il faudra encore plusieurs semaines pour arriver à éteindre complètement l’incendie.

C’est à cause de vents violents que les flammes se sont rapidement propagées sur 300 hectares. Le chef des pompiers en charge de maîtriser l’incendie a indiqué à Reuters qu’au début de la semaine, les flammes se propageaient à environ 20 km/h. Il s’agit du plus important feu depuis 1971, selon les experts. Fort heureusement, il s’est déclaré dans une zone très peu peuplée et aucune évacuation n’a été nécessaire.

Les autorités n’ont pas encore déterminé l’origine du feu, mais la végétation était particulièrement sèche dans la région, après une vague de chaleur inhabituelle et des températures bien au-dessus des normales de saison, dépassant parfois les 30 degrés.

Si la Finlande est réputée pour bien maîtriser ses feux, d'ordinaire rares, ils pourraient devenir de plus en plus fréquents et importants. Les abords du cercle polaire se réchauffent trois fois plus vite que sur le reste de la planète, asséchant donc plus rapidement la végétation. Avec ces importantes vagues de chaleur, le risque d’incendie dans la toundra augmente, ce qui inquiète les scientifiques.